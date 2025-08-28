La atrapante miniserie de 9 episodios que te va a hacer dudar de todo

Cada episodio despliega un entramado que no se limita a la ciencia ficción como espectáculo: explora el destino, la culpa y la identidad, mientras obliga al espectador a preguntarse qué haría en la misma situación.

Cómo esta miniserie se ganó su lugar en Apple TV+

Aunque no tuvo la atención masiva que merecía, Materia Oscura recibió elogios sólidos. Collider señala que, aunque "recoge tanto los puntos fuertes como los defectos de la novela original, sigue siendo una adaptación aceptable".

Por otro lado, The Playlist afirma: "Una mezcla embriagadora de drama adulto y thriller de ciencia ficción maduro, conmovedor y reflexivo, con los suficientes aderezos de género para no exagerar", mientras que, según MicropsiaCine.com, "estamos ante una muy buena serie que tiene una excesiva cantidad de episodios, en los que la trama se dispersa y atenta contra el efecto buscado. Pese a eso, su misterio se sostiene a lo largo de sus episodios."

image La crítica destaca la mezcla de drama adulto y ciencia ficción madura que tiene la serie. Si bien hay ciertos altibajos, coinciden en que la tensión y el misterio la sostienen de principio a fin.

Con un 82% de aprobación de críticos y 81% del público en Rotten Tomatoes, Apple TV+ decidió renovar la serie para una segunda temporada, confirmando que hay un público fiel detrás del silencio mediático. Cada episodio funciona como un pequeño rompecabezas, y la narrativa exige atención y paciencia, pero la recompensa es proporcional: tensión sostenida, personajes bien escritos y dilemas que se sienten reales.

Si todavía no la viste, ahora es el momento de engancharse. La segunda temporada ya filmó, con posible estreno en 2026, y la primera entrega de 9 episodios funciona perfectamente para ponerse al día. Materia Oscura no es solo un entretenimiento: recuerda que la ciencia ficción puede ser madura, emocional y atrapante al mismo tiempo.

