Hay una miniserie en Apple TV+ que te engancha desde el primer minuto y no te deja despegar los ojos de la pantalla. Es una obra maestra que combina ciencia ficción con thriller de manera intensa, con personajes que te hacen dudar de quién sos y decisiones que te atrapan sin aviso: imposible no querer seguir cada episodio.
PARA PRENDERSE AHORA
La atrapante miniserie de 9 episodios que te va a hacer dudar de todo
Una miniserie de Apple TV+ que está pasando desapercibida pero engancha de principio a fin. No es solo sci-fi: es intensa, adulta y completamente adictiva.
La ciencia ficción que no afloja
Materia Oscura, basada en la novela de Blake Crouch, llegó a Apple TV+ con 9 episodios de pura ciencia ficción, suspenso y drama familiar sin perder la tensión en ningún momento.
Joel Edgerton interpreta a Jason Dessen, un físico de Chicago cuya vida se desarma cuando es secuestrado por su versión alternativa, Jason #02. Atrapado en un mundo que parece el suyo pero no lo es, Jason debe encontrar la manera de volver a su línea temporal y proteger a su familia.
Por su lado, Jennifer Connelly da vida a Daniela Dessen, su esposa, que funciona como eje emocional y sostén de la historia. Alice Braga interpreta a Amanda Lucas, pareja de Jason #02, quien intenta guiar a Jason #01 a casa. El elenco se completa con Oakes Fegley como Charlie, el hijo de los Dessen, Jimmi Simpson como Ryan Holder y Dayo Okeniyi como Leighton Vance.
Cada episodio despliega un entramado que no se limita a la ciencia ficción como espectáculo: explora el destino, la culpa y la identidad, mientras obliga al espectador a preguntarse qué haría en la misma situación.
Cómo esta miniserie se ganó su lugar en Apple TV+
Aunque no tuvo la atención masiva que merecía, Materia Oscura recibió elogios sólidos. Collider señala que, aunque "recoge tanto los puntos fuertes como los defectos de la novela original, sigue siendo una adaptación aceptable".
Por otro lado, The Playlist afirma: "Una mezcla embriagadora de drama adulto y thriller de ciencia ficción maduro, conmovedor y reflexivo, con los suficientes aderezos de género para no exagerar", mientras que, según MicropsiaCine.com, "estamos ante una muy buena serie que tiene una excesiva cantidad de episodios, en los que la trama se dispersa y atenta contra el efecto buscado. Pese a eso, su misterio se sostiene a lo largo de sus episodios."
Con un 82% de aprobación de críticos y 81% del público en Rotten Tomatoes, Apple TV+ decidió renovar la serie para una segunda temporada, confirmando que hay un público fiel detrás del silencio mediático. Cada episodio funciona como un pequeño rompecabezas, y la narrativa exige atención y paciencia, pero la recompensa es proporcional: tensión sostenida, personajes bien escritos y dilemas que se sienten reales.
Si todavía no la viste, ahora es el momento de engancharse. La segunda temporada ya filmó, con posible estreno en 2026, y la primera entrega de 9 episodios funciona perfectamente para ponerse al día. Materia Oscura no es solo un entretenimiento: recuerda que la ciencia ficción puede ser madura, emocional y atrapante al mismo tiempo.
--------------------------------------------------------------------
