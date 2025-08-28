Roces fuertes entre Dinamarca y USA: Complot de Trump en Groenlandia

De hecho, asegura que está liderado por al menos 3 personas relacionadas con Donald Trump, quienes estarían recopilando los nombres de todos los isleños que apoyan la moción para que dicha jurisdicción danesa se convierta en un estado libre asociado de EE.UU.

La conspiración de Trump para tomar el control de Groenlandia

La agencia de noticias danesa DR ha asegurado que , “al menos tres estadounidenses con conexiones con Donald Trump están llevando a cabo operaciones encubiertas de influencia en Groenlandia”.

Según DR, se sospecha que estos individuos recopilaron nombres de personas favorables a la influencia de EE.UU. y de quienes se oponen al presidente estadounidense Donald Trump.

Estas personas se habrían “infiltrado” en Groenlandia para “penetrar en la sociedad groenlandesa” y “debilitar desde dentro las relaciones con Dinamarca”

El informe explica que tales ciudadanos estadounidenses habrían ido a Nuuk, Groenlandia, con el propósito de “fracturar las relaciones” entre la isla y Dinamarca

En ese sentido, la emisora ha informado que fuentes —gubernamentales y de seguridad, no identificadas— creen que el objetivo de estas operaciones es “debilitar las relaciones con Dinamarca desde dentro de la sociedad groenlandesa”.

Tras el revelador informe de este miércoles, el ministro danés de Asuntos Exteriores, Lars Rasmussen, convocó a un alto diplomático estadounidense . "Cualquier intento de interferir en los asuntos internos del reino será, por supuesto, inaceptable. En este sentido, he solicitado al Ministerio de Asuntos Exteriores que convoque al encargado de negocios estadounidense para conversar", reza el comunicado del canciller.

Somos plenamente conscientes de que actores extranjeros están interesados en la relación entre Dinamarca y Groenlandia. Por lo tanto, no debemos sorprendernos por las campañas de influencia Somos plenamente conscientes de que actores extranjeros están interesados en la relación entre Dinamarca y Groenlandia. Por lo tanto, no debemos sorprendernos por las campañas de influencia

Finalmente, el Encargado de Negocios danés, Mark Stroh, se reunió con funcionarios daneses, estadounidenses y groenlandeses en Copenhague, en respuesta al informe de la emisora pública DR.

Tras tal reunión, el Departamento de Estado de EE. UU. ha dicho en un comunicado que Stroh tuvo una "conversación productiva" y reiteró el compromiso de Washington con "el derecho del pueblo de Groenlandia a determinar su propio futuro".

