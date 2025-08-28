urgente24
ACTUALIDAD Derecho > La Libertad Avanza > peronistas

BOCHORNO

Libertarios y peronistas, a las piñas en la Facultad de Derecho

Escándalo en la Facultad de Derecho de la UBA, donde estudiantes militantes de La Libertad Avanza se agarraron a piñas con peronistas. Videos.

28 de agosto de 2025 - 15:49
A las piñas en la Facultad de Derecho de la UBA.

A las piñas en la Facultad de Derecho de la UBA.

Foto: captura de video.
Captura de pantalla 2025-08-28 154846

Escándalo y bochorno en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde estudiantes militantes de La Libertad Avanza se agarraron a piñas con sus pares peronistas. Los hechos de violencia quedaron registrado en videos que se difundieron en redes sociales.

Según contaron en LN+, el incidente habría comenzado porque los libertarios vandalizaron un cartel de la Juventud Universitaria Peronista, por lo que estos estudiantes/militantes reaccionaron. La disputa que comenzó con insultos y reclamos, terminó en violencia física.

image
Así vandalizaron el cartel de la Juventud Universitaria Peronista, lo que habría sido el desencadenante de la pelea.

Así vandalizaron el cartel de la Juventud Universitaria Peronista, lo que habría sido el desencadenante de la pelea.

Seguir leyendo

Embed
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/conurbanense_/status/1961131790782914934&partner=&hide_thread=false
Embed

-------------

Otras noticias en Urgente24:

Diego Spagnuolo quedó solo y Javier Milei se concentra en las piedras

Alerta en el Gobierno: Marcela Pagano 'prende el ventilador'

Habrá revuelo en Boca por lo que dijo Tato Aguilera en TyC Sports

Guillermo Francos contradice a Javier Milei: "No fue intento de magnicidio"

YPF y la "solución" a las rutas deterioradas: un tren (y ya hay empresas interesadas)

FUENTE: Urgente24

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES