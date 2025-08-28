Escándalo y bochorno en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde estudiantes militantes de La Libertad Avanza se agarraron a piñas con sus pares peronistas. Los hechos de violencia quedaron registrado en videos que se difundieron en redes sociales.
Libertarios y peronistas, a las piñas en la Facultad de Derecho
Escándalo en la Facultad de Derecho de la UBA, donde estudiantes militantes de La Libertad Avanza se agarraron a piñas con peronistas. Videos.
Según contaron en LN+, el incidente habría comenzado porque los libertarios vandalizaron un cartel de la Juventud Universitaria Peronista, por lo que estos estudiantes/militantes reaccionaron. La disputa que comenzó con insultos y reclamos, terminó en violencia física.
