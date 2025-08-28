Misiles rusos en la noche de Ucrania y Putin se defiende de "sabotear la paz"

En este contexto, el primer ministro británico, Keir Starmer, acusó abiertamente a Vladimir Putin de “sabotear las esperanzas de paz”, a la vez que Estados Unidos, a través del enviado especialpara Ucrania, Keith Kellogg, dijo que "estos bombardeos amenazan la paz que Trump está buscando".

“Rusia lanzó el segundo mayor ataque aéreo de la guerra con 600 drones y 31 misiles. ¿Los objetivos? No eran soldados ni armas, sino zonas residenciales de Kiev, atacando trenes civiles, las oficinas de los consejos de misión de la UE y el Reino Unido, y a civiles inocentes”, sentenció Kellogg.

Rusia / Putin justifica el ataque en medio del proceso de paz: "Fueron contra ciertos blancos"

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, defendió los ataques con misiles sobre Kiev de la madrugada de este jueves, al asegurar que fueron dirigidos exclusivamente contra blancos militares.

Las Fuerzas Armadas rusas cumplen con sus tareas. Como se ha dicho, continúan atacando instalaciones militares y paramilitares. Los ataques tienen éxito, los objetivos son destruidos y la operación militar especial continúa

Peskov añadió que "el régimen de Kiev también continúa atacando infraestructuras rusas, a menudo infraestructuras civiles".

"Al mismo tiempo, Rusia mantiene su interés en continuar el proceso de negociación para alcanzar los objetivos que nos planteamos por medios políticos y diplomáticos", subrayó el portavoz.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia confirmó los ataques nocturnos. "Esta noche, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa llevaron a cabo un ataque conjunto con armas de precisión de largo alcance lanzadas desde el aire, incluyendo misiles aerobalísticos hipersónicos Kinzhal, y vehículos aéreos no tripulados contra empresas del complejo militar-industrial y bases aéreas militares en Ucrania. Se alcanzaron los objetivos del ataque, todos los blancos designados fueron destruidos", reza el comunicado.

Más noticias en Urgente24:

Se filtran nuevos audios de Diego Spagnuolo: los periodistas los llevarán a la justicia

Maxi Pullaro sobre coimas en ANDIS: "A la corrupción hay que condenarla siempre"

Coimas: 62,5% de los argentinos cree que los audios reflejan hechos de corrupción

07/09: Diego Spagnuolo, Javier Milei, Lomas de Zamora y el Riesgo País a 850