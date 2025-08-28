Lilia Lemoine apuntó contra Villarruel tras el ataque a Milei: "Confirmado, hinchaba por las piedras"

image

La respuesta de Grock a Lilia Lemoine

La respuesta del propio sistema de inteligencia artificial Grok, que confirmó la ausencia de expresiones públicas de Villarruel, desató la reacción final de Lemoine:

“Confirmado por Grok, Villarruel hinchaba por las piedras”.

El trasfondo: el ataque en Lomas de Zamora

Ayer Milei encabezó una caravana junto a su hermana Karina y al diputado José Luis Espert por las calles céntricas de Lomas de Zamora, cuando un grupo de militantes opositores atacó la comitiva. Se arrojaron piedras y otros objetos contra la camioneta en la que viajaba el Presidente, lo que obligó a evacuarlo en medio de incidentes con la seguridad.

“En un momento cayeron piedras muy cerca del Presidente, de la presidenta del partido y muy cerca mío. Se puso muy violento y, por una cuestión de seguridad, decidimos terminar el evento”, relató Espert. Por los hechos hubo dos detenidos, aunque uno fue liberado a las pocas horas.

Lemoine polémica y avalada por la Rosada

El cruce con Villarruel no es el único frente que enfrenta Lemoine dentro del oficialismo. Durante la última sesión en la Cámara de Diputados, protagonizó un fuerte episodio con su colega Marcela Pagano en pleno informe del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Pagano, que consultaba por el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se encontró con Lemoine filmándola y obstaculizando su exposición. La situación generó tensión en el recinto y obligó a intervenir al presidente de la Cámara, Martín Menem.

Lejos de dar por terminado el tema, Pagano acusó después a Menem de manejar a Lemoine como un “títere”.

“Lo que pasa es que ustedes ahora ven y tienen pruebas de que la persona que maneja a este títere es lamentable el presidente de la Cámara”, disparó en una entrevista radial.

Los episodios ocurren en un momento delicado para el Gobierno, con Milei sacudido por los escándalos en la ANDIS y la polémica por el fentanilo contaminado. En paralelo, las internas libertarias entre “las Fuerzas del Cielo” y el sector cercano a los Menem suman capítulos en público, dejando expuestas las fisuras dentro del oficialismo.

