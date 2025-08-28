Cayó el dólar pero el riesgo país ya marcó un nuevo récord: 853 puntos

Luego de la licitación del Tesoro de ayer, 27/08, y próximos a un nuevo aumento de encajes bancarios, el gobierno logró que baje el dólar. El dólar mayorista cerró hoy, jueves 28/08 en $1.333, y marcó un descenso de 1,22%.

El dólar oficial cerró en $1.349,44 y el blue en $1.350.

El dólar MEP y CCL cerraron en $1.344,05 y $1.347,64, respectivamente.

Bonos y riesgo país

La cotización de los bonos tuvo una jornada positiva, en la que se destacaron el AL41, con una suba de 1,7%, el GD41, que aumentó 1,61% y el AL35, que escaló 1,52%.

Sin embargo, este aumento de confianza en los bonos no se vio plasmado en una baja del riesgo país, sino que éste aumentó tres puntos más, cerrando la jornada en 853 puntos básicos. Un nuevo récord desde el 14 de abril pasado.

Merval

El Merval subió 1,65%, impulsado principalmente por las acciones de Central Puerto, que se disparó 4,28%, Pampa Energía, con una suba de 2,36% e YPF, que escaló 1,09%.

image La volatilidad que se evidencia en el mercado financiero podría mermar tras las elecciones de octubre.

ADRs

Los ADRs tuvieron un comportamiento dispar, aunque se destacan las cotizaciones de Mercado Libre, que aumentó 2,42%, BBVA, con una suba de 2,11%, YPF, que repuntó 1,63% y Supervielle, que terminó la rueda con una leve suba de 0,38%. Globant cayó (-0,49%).

Dada la volatilidad que presenta el mercado financiero estos días, entre el fin de mes y los vaivenes políticos actuales, los especialistas rescatan que es un buen momento para esperar a que pasen las elecciones y tener un mejor panorama para tomar decisiones. Mientras tanto se podrían presentar cambios sinuosos sin un rumbo definido en el mercado.

Más noticias en Urgente24

YPF y la "solución" a las rutas deterioradas: un tren (y ya hay empresas interesadas)

La adictiva miniserie de 10 episodios que deberías ver al menos una vez

La película de 1 hora y 30 que todos los espectadores se devoran

La fórmula de Vélez para recuperar cenizas de River: "Los hicimos sentir importantes"

Paró otra reconocida fábrica y dispuso vacaciones obligatorias a 300 trabajadores