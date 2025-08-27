Se le complicaron varios frentes a Milei: riesgo país a 850, altas tasas y muchas dudas

Así lo informó el Secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en su cuenta de la red social X:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/1960793107928150331&partner=&hide_thread=false La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación de hoy adjudicó $7,667 billones habiendo recibido ofertas por un total de $8,306 billones.



Esto significa un rollover de 114,66% sobre los vencimientos del día de la fecha.



LECAP a:



30/09/25 (S30S5) $1,599 billones a… — Pablo Quirno (@pabloquirno) August 27, 2025

El riesgo país

La alta tasa suma dudas para los inversores, que ya veían con malos ojos la situación financiera de Argentina, que presentó un déficit financiero el último mes, y no acumula reservas en concordancia con lo acordado con el FMI.

Hoy, el pico del riesgo país de 850 puntos marca un máximo que no ocurría desde el 14/04, cuando había registrado 896 puntos básicos, y refleja las dudas de los inversores.

Dólar y Merval

Hoy, miércoles 27/08, el Merval cayó 2,91%, desplomado por las acciones de las principales empresas que tuvieron un día para el olvido, y que marcó el mínimo de la bolsa porteña en casi un año. YPF cayó (-1,43%), Pampa Energía lo hizo por (-2,57%), Central Puerto (-3,11%), Grupo Galicia se derrumbó con (-4,07%) y Loma Negra tuvo un muy mal día en su cotización, perdiendo (-5,37%).

Con el aumento de las tasas y encajes, se logró contener el precio del dólar. El mayorista cayó 0,52% y cerró en $1.349,50, el oficial cotizó en $1.370,79 y el blue terminó la jornada en $1.365.

Parece que los piedrazos le llegan a Milei por varios frentes. No solo se los lanzan en su recorrido de campaña por Lomas de Zamora, o mediante denuncias de corrupción sobre su propia hermana, y secretaria general de la presidencia, sino que también los inversores demuestran fuertes dudas sobre la capacidad de pago de una deuda cada vez más cara en un país que no genera los suficientes recursos para afrontarla.

Más noticias en Urgente24

YPF y la "solución" a las rutas deterioradas: un tren (y ya hay empresas interesadas)

LLA reacciona 10 días después y en 829 pb, con Milei en la 3ra. y Francos en Diputados

Argentina prepara su "ley anti Shein" y preocupa a todos los consumidores

Lule Menem: preocupación por un posible video de la mano derecha de Karina Milei

China cambia el rumbo comercial e incentiva el consumo en sectores clave