La salida de Nancy Pazos no conmueve a nadie en Telefe: "La única irremplazable es..."

No obstante, lo más picante llegó cuando la periodista decidió apuntar directamente contra la gerencia de Telefe: "No es un tema personal con Robertito, es algo de fondo con el canal". Y remató con una frase que no deja lugar a interpretaciones: "El canal sabía que si él estaba, yo no iba. Así que Telefe decidió que yo no esté".

Reemplazos y tensiones

Ahora bien, mientras Nancy plantaba bandera, la producción del programa no se quedó de brazos cruzados. La incorporación de Diego Brancatelli como reemplazo demostró que el show debe continuar, más allá de las ausencias.

Robertito Funes Ugarte, por su parte, optó por el camino diplomático cuando le consultaron sobre la polémica ausencia de su colega: "Que Nancy no está, lo sabemos desde el primer día. Acá, la única irremplazable es Georgina, el resto, somos todos funcionales. Tengo unos compañeros excelentes y el programa se hace solo, todo fluye en la mesa".

Sin embargo, no todos adoptaron la misma postura conciliadora. Mariana Brey decidió jugar con fuego cuando le preguntaron por Nancy: "No me había dado cuenta. De Branca -Diego Brancatelli- ya sabía que iba a venir, la producción me avisó y me parece una buena incorporación".

El panorama se completó con la sinceridad brutal de Brey al aclarar que desconoce cuándo sería el regreso de Pazos porque "no es un tema que le interese". Una declaración que revela fracturas en el grupo de trabajo que trascienden la coyuntura actual. Mientras tanto, Brancatelli, desde su rol de invitado, observó que no hubo un "clima tenso" porque "no fue Nancy".

--------------------------

Más contenido en Urgente24

Mega oferta de camperas causa furor entre los compradores

La estafa masiva que aparenta ser Correo Argentino y alarma al país

Banco activa promo récord: Cómo ahorrar hasta $48.000 en el supermercado

La película de 1 hora y 30 que todos los espectadores se devoran