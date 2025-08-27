Nancy Pazos demostró una vez más que en la televisión argentina no todo se negocia, y que hay líneas rojas que simplemente no se cruzan. La periodista cumplió su amenaza y abandonó temporalmente "A la Barbarossa", dejando en claro que sus principios valen más que cualquier cheque mensual. ¿Capricho de diva o postura profesional legítima? La respuesta está en los detalles de una historia que revela las tensiones ocultas detrás de las cámaras de Telefe.
¡AL HUESO!
La salida de Nancy Pazos no conmueve a nadie en Telefe: "La única irremplazable es..."
Nancy Pazos se planta frente a Telefe. Si no la consideran para reemplazos, prefiere no participar. ¿Qué opinaron los demás integrantes de 'A la Barbarossa'?
Todo comenzó cuando Georgina Barbarossa decidió ausentarse para acompañar a Marley en su aventura tailandesa para "Por el mundo". Una licencia habitual que, sin embargo, desencadenó una tormenta perfecta en los pasillos del canal de las pelotas. Mientras la conductora titular disfruta de los paisajes asiáticos, en Buenos Aires se libraba una batalla silenciosa entre egos, contratos y decisiones empresariales que terminaron por explotar públicamente.
La ausencia de Georgina activó el protocolo establecido: Roberto Funes Ugarte tomaría las riendas del programa matutino. Sin embargo, esta decisión no cayó bien en todos los sectores del panel. Nancy Pazos había sido clara desde el inicio: si no la consideraban para reemplazar a Barbarossa, prefería directamente no participar del juego.
Nancy Pazos explicó por qué eligió no ser panelista de Robertito Funes Ugarte
La bomba explotó cuando Pazos decidió hacer públicas las negociaciones privadas que había mantenido con el canal. En su aparición en "Los Profesionales de Siempre", la periodista fue clara: "Es algo que vengo haciendo hace un año. Fue una charla con el canal, cuando decidieron oficialmente que Robertito sea el reemplazante de Georgina. Tuve una reunión y este año firmé contrato con eso sabido", reveló sin filtros.
Pero Nancy fue más allá, dejando en claro que su posición no es negociable: "Si viene otra persona, participaría. Yo elijo de quién soy panelista, tengo con qué".
No obstante, lo más picante llegó cuando la periodista decidió apuntar directamente contra la gerencia de Telefe: "No es un tema personal con Robertito, es algo de fondo con el canal". Y remató con una frase que no deja lugar a interpretaciones: "El canal sabía que si él estaba, yo no iba. Así que Telefe decidió que yo no esté".
Reemplazos y tensiones
Ahora bien, mientras Nancy plantaba bandera, la producción del programa no se quedó de brazos cruzados. La incorporación de Diego Brancatelli como reemplazo demostró que el show debe continuar, más allá de las ausencias.
Robertito Funes Ugarte, por su parte, optó por el camino diplomático cuando le consultaron sobre la polémica ausencia de su colega: "Que Nancy no está, lo sabemos desde el primer día. Acá, la única irremplazable es Georgina, el resto, somos todos funcionales. Tengo unos compañeros excelentes y el programa se hace solo, todo fluye en la mesa".
Sin embargo, no todos adoptaron la misma postura conciliadora. Mariana Brey decidió jugar con fuego cuando le preguntaron por Nancy: "No me había dado cuenta. De Branca -Diego Brancatelli- ya sabía que iba a venir, la producción me avisó y me parece una buena incorporación".
El panorama se completó con la sinceridad brutal de Brey al aclarar que desconoce cuándo sería el regreso de Pazos porque "no es un tema que le interese". Una declaración que revela fracturas en el grupo de trabajo que trascienden la coyuntura actual. Mientras tanto, Brancatelli, desde su rol de invitado, observó que no hubo un "clima tenso" porque "no fue Nancy".
--------------------------
Más contenido en Urgente24
Mega oferta de camperas causa furor entre los compradores
La estafa masiva que aparenta ser Correo Argentino y alarma al país
Banco activa promo récord: Cómo ahorrar hasta $48.000 en el supermercado
La película de 1 hora y 30 que todos los espectadores se devoran