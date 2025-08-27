La estafa masiva que aparenta ser Correo Argentino y alarma al país

Asimismo, entre las recomendaciones cruciales para navegar con seguridad en el entorno digital, Correo Argentino subrayó la importancia de proteger la información y los envíos y "no compartir datos personales con nadie". Esta última advertencia es fundamental en un mundo donde la información se ha convertido en la moneda de cambio de los ciberdelincuentes. La entidad también insiste en la necesidad de "hacer consultas o verificar todo desde su sitio web o redes" para no caer en la trampa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CorreoOficialSA/status/1960015662299951582?t=LAKR3RAjpgp_IMGccZdTjg&s=03&partner=&hide_thread=false ¿Recibiste un mensaje sospechoso? Correo Argentino nunca solicita datos personales por correo electrónico ni por mensaje.



Protegé tus envíos e información siguiendo estas recomendaciones para identificar intentos de estafa. #CorreoArgentino#EstafasVirtuales… pic.twitter.com/hGBzX4y8vc — Correo Argentino (@CorreoOficialSA) August 25, 2025 Publicación en X de @CorreoOficialSA.

Esta ola de estafas es un recordatorio de que la desconfianza, lamentablemente, debe ser la primera reacción ante cualquier comunicación sospechosa. Antes de hacer clic en un enlace o ingresar datos personales, es vital tomar un momento para cuestionar la legitimidad del mensaje.

La mejor defensa contra el phishing no reside en la tecnología, sino en el sentido común y la astucia del usuario. La clave está en no ceder a la presión, en tomar un respiro y en recurrir siempre a las fuentes oficiales.

