Banco activa promo récord: Cómo ahorrar hasta $48.000 en el supermercado

No obstante, es fundamental prestar atención a las condiciones específicas que establece la promoción. La entidad es clara respecto a que "no aplica para pagos con saldo en cuenta", delimitando así el universo de transacciones elegibles. Asimismo, especifica que el tope de reintegro es por cliente y por semana.

La modalidad de acreditación también merece atención especial. El banco garantiza que la "acreditación del reintegro" se realizará "dentro de los 30 días concurrida la transacción, en la cuenta monetaria asociada a BNA+ de la persona que realizó la compra". Esta información resulta crucial para quienes planifican sus finanzas con anticipación y necesitan conocer los tiempos exactos de los beneficios.

Un detalle particularmente interesante surge cuando se trata de tarjetas adicionales. La institución aclara que "en caso de compras realizadas por adicionales, deberán contar con una cuenta monetaria en el BNA para recibir el reintegro".

Hasta cuándo está vigente el beneficio

La vigencia de la promoción se extiende "hasta el 30/09/25", otorgando bastante tiempo para que los usuarios incorporen esta ventaja dentro de su rutina de compras. Esta extensión en el tiempo no es menor, ya que demuestra el compromiso de la entidad con una estrategia de largo plazo.

No obstante, como siempre decimos, resulta imprescindible consultar regularmente la página web oficial del banco, donde se actualiza constantemente la información sobre locales adheridos y posibles modificaciones en las condiciones.

