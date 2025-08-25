Furor total por la billetera virtual que paga el 48% en plazos fijos

El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, define el espíritu detrás de esta iniciativa con una frase contundente: “Cuenta DNI es una herramienta innovadora e inclusiva. Con esta funcionalidad estamos acercando una opción de inversión segura a todas las personas mayores de 13 años, con el respaldo de un banco con más de 200 años de trayectoria”.

Aprovechá hoy la tasa preferencial de lanzamiento, no dejes pasar la oportunidad.



Publicación en X de @bancoprovincia.

Paso a paso para abrir un plazo fijo desde Cuenta DNI

La nueva opción de inversión se encuentra estratégicamente ubicada en la pantalla principal de la aplicación, ocupando el espacio previamente destinado al botón de "Recargar transporte", que ahora se ha integrado con "Recargar celular". Esta reorganización no solo optimiza el espacio disponible, sino que también facilita el acceso inmediato a las herramientas de inversión.

Para aquellos interesados en comenzar a invertir, el proceso es más que sencillo:

Seleccionar "Invertir", el nuevo ícono disponible en Cuenta DNI

Ingresar el monto deseado y elegir el plazo de inversión (30, 60 o 90 días)

Presionar "Continuar" para visualizar los detalles de la inversión y las ganancias proyectadas

Confirmar la operación para iniciar el proceso de ahorro

Una vez constituido el plazo fijo, los usuarios podrán monitorear sus inversiones, descargar comprobantes y compartir la información ingresando en "Invertir" y seleccionando "Mis Plazos Fijos".

