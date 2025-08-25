Los ahorristas de la billetera virtual Cuenta DNI no terminan de salir de su asombro. Hace apenas unas semanas, la noticia era un interesante salto de la tasa de interés del 36% al 39%. Ahora, sin tiempo para asimilarlo, la entidad provincial sorprendió a todos con un nuevo y rotundo incremento que llevó la rentabilidad de sus plazos fijos a un increíble 48%.
¡LÍDER EN TASAS!
Furor total por la billetera virtual que paga el 48% en plazos fijos
Jóvenes desde 13 años y clientes sin productos previos ya aprovechan la billetera virtual del Banco Provincia para empezar a invertir.
Un vistazo a los números que comparte la propia entidad confirma que el movimiento fue más que acertado. En apenas veintiún días, 45.000 personas movilizaron una cifra astronómica de 87.000 millones de pesos en depósitos a plazo fijo, todo gestionado directamente desde la aplicación. Esta avalancha de operaciones generó un fenómeno inédito: el promedio diario de plazos fijos del Banco Provincia se incrementó un 1.500% desde el lanzamiento de la nueva función, un dato que pinta el panorama de una verdadera revolución en la forma de ahorrar.
No obstante, lo que realmente hace a esta propuesta distinta es su accesibilidad. La posibilidad de establecer un plazo fijo dejó de ser un trámite exclusivo de sucursales o de personas con un gran capital. Hoy, cualquier usuario de la aplicación, incluyendo a los más jóvenes, desde los 13 años, puede empezar a generar ganancias. Con un monto mínimo de apenas $1.000 y opciones de 30, 60 y 90 días, la puerta a la inversión se abre de par en par.
Pero hay un hecho que destaca sobre todos los demás y que le da sentido a la misión de Cuenta DNI. Un dato, que podría pasar desapercibido, es que el 40% de quienes usaron esta herramienta son clientes que solo se vinculan con el Banco a través de la app, sin cobrar su sueldo ni tener productos previos. En esencia, la billetera digital no solo ofrece un rendimiento superior, sino que funciona como la principal herramienta de inclusión financiera del mercado, llevando las inversiones a un público que históricamente estaba al margen.
Cómo convertir $1.000.000 en $1.039.425 con esta billetera virtual
Por si fuera poco, la propuesta incluye un elemento clave para la tranquilidad del usuario. Los plazos fijos que se realizan a través de la aplicación no se renuevan de manera automática, lo que le da al ahorrista un control absoluto sobre su dinero y el momento de su reinversión. Para que el beneficio se vea en números, si alguien decide invertir un millón de pesos a 30 días con la tasa actual, después de un mes verá acreditados en su billetera virtual un total de $1.039.425,05.
El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, define el espíritu detrás de esta iniciativa con una frase contundente: “Cuenta DNI es una herramienta innovadora e inclusiva. Con esta funcionalidad estamos acercando una opción de inversión segura a todas las personas mayores de 13 años, con el respaldo de un banco con más de 200 años de trayectoria”.
Paso a paso para abrir un plazo fijo desde Cuenta DNI
La nueva opción de inversión se encuentra estratégicamente ubicada en la pantalla principal de la aplicación, ocupando el espacio previamente destinado al botón de "Recargar transporte", que ahora se ha integrado con "Recargar celular". Esta reorganización no solo optimiza el espacio disponible, sino que también facilita el acceso inmediato a las herramientas de inversión.
Para aquellos interesados en comenzar a invertir, el proceso es más que sencillo:
- Seleccionar "Invertir", el nuevo ícono disponible en Cuenta DNI
- Ingresar el monto deseado y elegir el plazo de inversión (30, 60 o 90 días)
- Presionar "Continuar" para visualizar los detalles de la inversión y las ganancias proyectadas
- Confirmar la operación para iniciar el proceso de ahorro
Una vez constituido el plazo fijo, los usuarios podrán monitorear sus inversiones, descargar comprobantes y compartir la información ingresando en "Invertir" y seleccionando "Mis Plazos Fijos".
---------------------------
Más contenido en Urgente24
La película de 1 hora y 40 donde nadie es quien dice ser
Andrea Politti sorprendió con su vida lejos de la televisión: "Estoy haciendo..."
La miniserie de 5 capítulos que todos maratonean sin parar
Supermercado enloquece y liquida camperas a precios extremadamente bajos