Qué significan los sueños eróticos (incluso con tu ex), según neurocirujano

“Los sueños universales son las pesadillas y los sueños eróticos; ambos tienen un propósito y por eso le ocurren a todo el mundo", dice.

¿Qué significan los sueños eróticos?

Lo que hay detrás de los sueños eróticos no tiene que ser necesariamente algo malo o de qué avergonzarse.

“Los sueños eróticos llegan antes del acto sexual y quizá sirven como guía de lo que tienen que hacer las especies, que es procrearse. Estos sueños llegan para guiarnos y para que en la vida despierta busquemos el acto erótico", señala el experto.

Y agrega: "Creo que lo que hacen es guiar a nuestros sueños con respecto a lo que tenemos que hacer”.

Pero, ¿Qué pasa si tienes un sueño erótico con tu ex? ¿Deberías preocuparte? Depende. Y es que, el estado de tu relación en pareja podría influir en lo que los sueños eróticos significan.

“Lo que los sueños eróticos revelan depende de tu situación. Si piensas en esa persona en el sueño y la piensas durante el día, quizás hay un vínculo claro y puede que le sigas queriendo y deseando", explica el neurocirujano.

"Pero si estás en una relación sana y tienes sueños de infidelidad, como tenemos incorporado el deseo, no hace falta leer más, no hay problema, es normal y no indica nada", agrega.

En cambio, "si tienes una relación que no es tan sana y sueñas con otros es una pista de que algo no va bien e igual sí debes plantearte esa relación. Si tienes una relación sana no pasa nada”, destacó el neurocirujano para Infosalus.

¿Quiénes tienen más sueños eróticos?

A propósito de los sueños eróticos, probablemente algunos se estén preguntando quiénes tienen más sueños eróticos.

En un estudio, investigadores exploraron la relación entre los rasgos de personalidad, la ansiedad, la depresión y las experiencias de sueños sexuales, basándose en la hipótesis de continuidad de los sueños.

Se administró un cuestionario a 384 participantes y encontraron que más de la mitad reportaron tener sueños sexuales, con una mayor prevalencia entre los hombres, detalla la American Psychological Association (APA).

