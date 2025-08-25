Dólar en la mira: Ahorristas huyen de inversiones en pesos y crece la tensión financiera

¿Pueden las tasas de interés contener la fuga hacia el dólar?

El Gobierno había apostado a tasas de interés “voladoras” para frenar la dolarización, pero el resultado no fue el esperado. Analistas de Inviu señalan que “los vaivenes en las tasas generaron incertidumbre en los inversores, que tras observar caídas de capital en el último mes y medio, ejercieron rescates masivos”.

Incluso con rendimientos que llegaron al 90% anual en algunos bonos, la confianza no volvió. El Tesoro se vio obligado a intervenir en el mercado de deuda en pesos mediante recompras para frenar la escalada de tasas, que cerraron la semana en torno al 60%.

¿Qué dice el Gobierno sobre la presión del dólar y las inversiones?

El ministro de Economía, Luis Caputo, intentó calmar las aguas asegurando que las medidas adoptadas son “transitorias” y que el panorama mejorará después de las elecciones. Sin embargo, sus declaraciones no lograron despejar las dudas. “Las cosas se pusieron peludas”, reconoció en una entrevista, mientras empresarios y banqueros siguen preocupados por la falta de estabilidad.

El presidente Javier Milei, por su parte, responsabilizó al “riesgo kuka” y prometió un escenario económico más favorable si triunfa en octubre. Pero, en el mientras tanto, el mercado se mueve por percepciones y, hoy, la percepción dominante es la incertidumbre.

