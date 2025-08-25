Milei, en medio del escándalo: "No me importa el daño que me puedan hacer hasta la elecciones"

Javier Milei brindó un discurso este lunes en la inauguración de un nuevo edificio de Corporación América en medio del escándalo del presunto cobro de coimas que salpica a su hermana, Karina Milei. El Presidente estuvo acompañado de la secretaria general de la Presidencia, cuya presencia puede ser leída como una señal de respaldo en un momento muy crítico para el gobierno libertario.
Javier Milei brindó un discurso en un edificio de Corporación América en medio del escándalo por el presunto cobro de coimas que salpica a su hermana.
El Presidente fue empleado del grupo que lidera Eduardo Eurnekian y dedicó varios pasajes de su alocución a recordar su paso por la empresa y a destacar a varias personas que conoció allí, como al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respecto de quien enfático con los elogios.
Fue un discurso que tuvo un cariz más emotivo por parte del Presidente, que no levantó la voz ni se puso hostil en sus declaraciones. De hecho, en algunos tramos pareció conmovido, y hasta habló de "la parte inestable de mis discursos" cada vez que se apartó de él.
Este acto se produjo en medio del destape de una supuesta trama de corrupción que ahora se ventila en la justicia. La misma surgió de audios filtrados del ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo en los que describe una mecánica de cobro de sobreprecios en medicamentos que luego volverían en forma de sobornos con vértice en Karina Milei y su mano derecha política, Eduardo 'Lule' Menem. La causa generó allanamientos y el secuestro de documentación y teléfonos celulares.
En Corporación América, Milei mantuvo el silencio al respecto y prefirió volver a arremeter contra la oposición en el Congreso, a la que acusó de querer "romper el equilibrio fiscal" con la sanción de leyes que aumentan el gasto.
Milei consideró "previsible" esas iniciativas en un "año electoral" y reiteró que "no es falta de política" lo que conduce a esos resultados, sino que "los que están en frente quieren romper todo, que es distinto".
Milei defendió sus políticas y aseguró que son "para devolverle al trabajador y al emprendedor lo que el modelo estatista les ha quitado".
En esa línea, sostuvo que el sector público debe "centrarse en eliminar las malezas y las obstrucciones" que "entorpecen el camino" del sector privado.
"Por más que el Congreso las quiera revertir", agregó.
Y en ese sentido mencionó algo que puede interpretarse como una alusión al escándalo de las presuntas coimas, al que no se refirió de forma explícita hasta el momento.
En referencia a lo que pueda hacer el Congreso, el Presidente dijo "no me molesta, vamos a reinsistir después".
Entonces agregó: "No me importa todo el daño que puedan hacer hasta el 07/09 (día de las elecciones bonaerenses) y el 26/10 (de las elecciones nacionales). Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en un mes, ¿ustedes se creen que me voy a preocupar por lo que me van a hacer en 2 meses?".
Aún así, no se trató de una desmentida de las acusaciones, algo de lo que se encargaron hasta aquí el propio Francos, y los primos Martín y Lule Menem, en distintas apariciones.
