Milei, en medio del escándalo: "No me importa el daño que me puedan hacer hasta la elecciones"

En Corporación América, Milei mantuvo el silencio al respecto y prefirió volver a arremeter contra la oposición en el Congreso, a la que acusó de querer "romper el equilibrio fiscal" con la sanción de leyes que aumentan el gasto.

Milei consideró "previsible" esas iniciativas en un "año electoral" y reiteró que "no es falta de política" lo que conduce a esos resultados, sino que "los que están en frente quieren romper todo, que es distinto".

Milei defendió sus políticas y aseguró que son "para devolverle al trabajador y al emprendedor lo que el modelo estatista les ha quitado".

En esa línea, sostuvo que el sector público debe "centrarse en eliminar las malezas y las obstrucciones" que "entorpecen el camino" del sector privado.

"Por más que el Congreso las quiera revertir", agregó.

Y en ese sentido mencionó algo que puede interpretarse como una alusión al escándalo de las presuntas coimas, al que no se refirió de forma explícita hasta el momento.

En referencia a lo que pueda hacer el Congreso, el Presidente dijo "no me molesta, vamos a reinsistir después".

Entonces agregó: "No me importa todo el daño que puedan hacer hasta el 07/09 (día de las elecciones bonaerenses) y el 26/10 (de las elecciones nacionales). Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en un mes, ¿ustedes se creen que me voy a preocupar por lo que me van a hacer en 2 meses?".

Aún así, no se trató de una desmentida de las acusaciones, algo de lo que se encargaron hasta aquí el propio Francos, y los primos Martín y Lule Menem, en distintas apariciones.

