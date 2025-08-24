Sospechas de corrupción y una economía que se enfría: Tierra fértil para el malhumor pre-electoral

¿Quién filtró el audio? ¿Fue el propio Spagnuolo para cubrirse? ¿Es un vuelto de algún sector de los organismos de Inteligencia rebelde de la conducción actual? Hubo un rumor de que en Casa Rosada apuntaron a los libertarios que esta semana se escindieron del bloque de diputados. Los lidera el puntano Carlos D’Alessandro, que afirmó tener conocimiento de las versiones de las coimas desde hace por lo menos 6 meses. Completan ese la mendocina bloque Lourdes Arrieta, expulsada de LLA, el formoseño Gerardo González, y la periodista Marcela Pagano, quien rompió con el oficialismo a través de una explosiva carta dirigida al Milei y en la que acusa a su entorno de manipularlo y conducirlos al “abismo”. Pagano además hace un dramático panorama de la situación económica. Tanto D’Alessandro como Pagano tienen cada uno conflictos con un Menem en particular: El puntano con ‘Lule’, que le intervino el partido en San Luis; y la periodista con Martín, presidente de la Cámara Baja. Ninguno dejó pasar la oportunidad de mencionar el caso de las coimas para pegarles. Ambos tienen como terminal a Karina Milei.

Carta abierta al Presidente de la Nación @JMilei pic.twitter.com/1qCYeAhXtj — Marcela Pagano (@Marcelampagano) August 21, 2025

Lo curioso es que aún en este estado de crisis la Casa Rosada todavía encuentra espacio para continuar sus rencillas con Victoria Villarruel. Francos afirmó que fue la Vicepresidente la que en su momento acercó a Spagnuolo al círculo de confianza de Milei. Es incorrecto. El abogado se acercó a través del grupo de liberales que entonces conducía José Luis Espert, quien hoy es el principal preocupado por cómo evolucione el caso, ya que podría cargar con la polémica a cuestas durante la campaña de la elección nacional de octubre. El diputado encabeza la lista oficialista en la provincia de Buenos Aires. Spagnuolo forjó su propio vínculo de confianza con Milei. Fue su representante legal en, por ejemplo, la demanda que le inició a, entre otros, los periodistas Débora Plager y Fabián Doman; y se volvió una de las personas que más veces visitó la quinta de Olivos.

El Jefe de Gabinete dice que Villarruel acercó a Spagnuolo a LLA. Es lo que, según Francos, le dijo el Presidente. Curioso, ya que Villarruel se sumó en 2021 y Spagnuolo se juntaba con Milei y otros liberales en 2020, como muestra la foto (con fecha). Una mentira atrás de otra. pic.twitter.com/3OmFPsqYqa — Manu Jove (@manujove) August 23, 2025

Spagnuolo ya había tenido visibilidad reciente cuando tuvo un cruce con Ian Moche, el influencer autista de 12 años. El niño, que se dedica a concientizar sobre el autismo, y su madre revelaron que el entonces jefe de la ANDIS se quejó ante ellos de que el Estado les otorgara beneficios a los discapacitados. El ejemplo que dio, según el relato, fue: “¿por qué yo tengo que pagar peajes y ustedes no?”. Spagnuolo desmintió esa versión y desde entonces comenzó un calvario para el niño Ian: se inició una campaña en las redes en su contra que tuvo insólito eco en el Presidente, que retuiteó un mensaje ofensivo. Pero no tendrá que borrarlo. El juez federal de La Plata Alberto Recondo atendió todos los argumentos de Milei para desestimar el pedido de la familia de Ian. Dictaminó que el mandatario no emitió esa opinión en calidad de tal, aunque la cuenta en la red X cuenta con un tilde gris que distingue a figuras de Estado; que Milei no quiso atacar al niño sino al periodista Paulino Rodrígues que lo había entrevistado; y que en todo caso no se puede coartar su libertad de expresión. Luego en un raid mediático, Recondo osó cuestionar a la madre de Ian Moche a la que acusó de haberlo expuesto, por lo que le cargó la responsabilidad de los sucesos. “Juez militante”, lo llamó Andrés Gil Domínguez, patrocinante del niño en un caso que más que seguro terminará de dirimir la Corte Suprema. Milei celebró -sin hacer demasiadas olas- el fallo de Recondo, pero lejos de ser una victoria la decisión erosiona la imagen de su condición humana.

El caso Ian y los audios de Spagnuolo están unidos por el hilo de la atención a los discapacitados. Esto tiene su propio capítulo en el Congreso, la Cámara de Diputados logró doblegar el veto presidencial contra la ley de emergencia en discapacidad, que propone, a grandes rasgos, regularizar pagos a prestadores, actualizar aranceles y reformar pensiones no contributivas. Milei consiguió, en cambio, sostener el veto al aumento de jubilaciones, que es el que más repercute en términos fiscales. Esa victoria sin embargo quedó eclipsada por otras derrotas, como la sanción por parte del Senado de las leyes de financiamiento universitario y para los hospitales pediátricos, con el Garrahan a la cabeza, y la derogación de 5 decretos. En la Cámara Baja, en tanto, se aprobó una modificación para hacer funcionar la comisión investigadora del caso $LIBRA. El mapa parlamentario expuso otra vez la imposibilidad del oficialismo de construir mayorías y que sólo se conforma con conseguir el tercio necesario para sostener los vetos.

Economía con signos de recesión

El Congreso fue otro reflejo de la mala semana del Gobierno. Pero las noticias adversas se extienden también al ámbito económico. El dólar retomó la senda alcista y la suba de julio impactó en la inflación mayorista, que ese mes resultó del 2,8% contra el 1,6% registrado en junio. Los productos importados crecieron un 5,7%. Según Milei, ese índice es el que “adelanta” el IPC del mes siguiente, que anotaría el tercero al hilo con inflación al alza, que podría superar el 2%, según estimaciones privadas. El Gobierno echó mano al apretón monetario para secar la plaza y prevenirse de una corrida al dólar que fogonee los precios. Logró colocar en bonos parte de los pesos que no habían renovado en la licitación de la semana previa y el resto habría ido a los encajes de los bancos luego de que el BCRA aumentara la cantidad de dinero que las entidades no pueden prestar. Así, también buscaría forzar que finalmente salgan los dólares ‘del colchón’ para darle impulso a la economía.

La actividad, en tanto, mostró una contracción por 2do mes consecutivo en junio, según publicó el INdEC. En julio, también el saldo sería negativo (-0,3%), de acuerdo al informe de Equilibra. El índice industrial de Orlando Ferreres mostró, por su parte, una caída interanual del 2,4% en julio y del 0,8% contra el mes anterior. En tanto que Scentia confirmó otra caída del consumo masivo: 0,9% en julio contra el mismo mes de 2024, cuando el saldo fue -16%. Se acumulan 16 meses de resultado negativo con la salvedad de abril último, que mostró una tenue suba. Son signos de una economía que se enfría, tendencia que se profundizará por las tasas de interés exorbitantes que en un marco recesivo ponen en peligro a las empresas (y a los empleos) y las economías familiares. Ya hay efectos: se derrumbó en agosto un 13% el Índice de Confianza del Consumidor que elabora la universidad Di Tella. Para encontrar un desplome parecido hay que remontarse al inicio del gobierno de Milei, cuando la devaluación disparó la inflación hasta el 25% y destruyó el poder de compra de los salarios.

Según estimaciones de la consultora de Orlando Ferreres, en julio la producción industrial se contrajo un 2,4% interanual. Por su parte, en la medición desestacionalizada, la actividad industrial registró en julio una caída del 0,8% respecto al mes de junio. pic.twitter.com/RWDOjtC7WI — Pablo Caramelo (@caramelo_pablo) August 23, 2025

Con ese telón de fondo no transmitió tranquilidad a los agentes del mercado que el ministro de Economía, Luis Caputo, haya ido por enésima vez a hablar de “riesgo kuka” como motivo de la volatilidad en el streaming libertario Carajo. También habría malestar empresario porque el Gobierno está jugando demasiado a las elecciones y menos a garantizar el crecimiento de la actividad. La negativa del presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, que descolocó a Federico Sturzenegger cuando éste lo apuró en público para que retiren una medida cautelar contra un decreto de desregulación fue percibida como un reflejo de esa molestia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alvezjulian_/status/1958621274122359207&partner=&hide_thread=false Tenso cruce en el Council of the Americas.



Sturzenegger trató de “casta” a las cámaras empresariales que piden aportes obligatorios y le pidió al anfitrión Mario Grinman (CAC) que baje la cautelar que hicieron contra ese decreto del Gobierno. “Eso no va a pasar”, le respondió. pic.twitter.com/3LJrkaZboL — Julián Alvez (@alvezjulian_) August 21, 2025

Una economía en retroceso es tierra fértil para que un caso de corrupción encienda la mecha del malhumor social. En 2 semanas, en las elecciones bonaerenses, se producirá el primer test en el que se medirá el impacto.

