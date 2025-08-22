Nerviosismo en el Gobierno por más audios (y hay hipótesis de quién grabó)

cerimedo9.jpg Fernando Cerimedo.

Pero volvamos a los audios y a la hipótesis de que fue Fernando Cerimedo el responsable de la grabación, que ahora pone en jaque a los hermanos Milei.

Urgente24 pudo saber que a Javier Milei le habían advertido, hace tiempo, sobre Cerimedo, incluso le mostraron su polémica prontuario judicial -en marzo del 2016 fue condenado a 2 años y medio de prisión condicional por el delito de estafa y defraudación por haber vendido dos mismos inmuebles en Mar del Plata-. Pero Santiago Caputo pidió mantenerlo a cargo del manejo del mundo de las redes libertarias, por su experiencia con la red de Inteligencia Artificial que armó para la campaña electoral de Jair Bolsonaro.

Fernando Cerimedo incluso es investigado en Brasil por el intento de Golpe de Estado a Lula Da Silva.

El asesor digital fue vital en la campaña de redes de Javier Milei que lo coronó como presidente de la República. Fernando Cerimedo admite públicamente estar a cargo del ejército de trolls libertarios que defienden a capa y espada al Presidente.

Pero su rol en el actual gobierno iría más allá de estar a la sombras de las redes, ya que es uno de los más leales consejeros y asesores off the record de Javier Milei, con quien debate en la mesa chica y que hasta intermedió para lograr la entrevista con el reconocido periodista estadounidense Tucker Carlson, que literalmente dio la vuelta al mundo.

Esta novela de internas, filtraciones y coimas promete más capítulos (lamentables) en las próximas horas...

