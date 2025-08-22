Muy complicado Javier Milei por el escándalo de corrupción que estalló por los audios filtrados de Diego Spagnuolo. En el Gobierno hay mucho nerviosismo por la posibilidad de que existan más grabaciones comprometedoras. Y tienen una idea de quién podría ser el responsable: Fernando Cerimedo.
MILEI, MUY COMPLICADO
Nerviosismo en el Gobierno por más audios (y hay hipótesis de quién grabó)
El escándalo por las presuntas coimas avanza y en el Gobierno de Javier Milei hay gran nerviosismo por la posibilidad de que haya más audios comprometedores.
El director de La Derecha Diario y quien maneja el mundo de las redes de Javier Milei, dicen, tendría la 'costumbre' de grabar las conversaciones. Ahora quién fue el encargado de filtrar esa grabación, es motivo de especulaciones varias.
Del lado de Karina Milei, la más complicada por el audio, acusan a Santiago Caputo, que lo habría hecho en una especie de vendetta por la embestida contra Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación, padre de Rodrigo Caputo, socio del asesor presidencial. Santiago Caputo lo niega y apunta a Victoria Villarruel.
Esta versión discrepa con la de La Política Online acerca del origen del audio de Spagnuolo: "Karina Milei empuja al secretario de Educación, Carlos Torrendell, como el reemplazo de Sandra Pettovello en venganza por la denuncia de la ministra de Capital Humano contra un laboratorio amigo de los Menem". Se trata de la Droguería Suizo Argentina, una empresa de la familia Kovalivker, fuerte en el norte del país y de buenos vínculos con Martín y 'Lule' Menem, que aparece mencionada como quien ejecuta los contratos y pide un retorno del 8% que va directo a la hermana del Presidente y los riojanos.
Pero volvamos a los audios y a la hipótesis de que fue Fernando Cerimedo el responsable de la grabación, que ahora pone en jaque a los hermanos Milei.
Urgente24 pudo saber que a Javier Milei le habían advertido, hace tiempo, sobre Cerimedo, incluso le mostraron su polémica prontuario judicial -en marzo del 2016 fue condenado a 2 años y medio de prisión condicional por el delito de estafa y defraudación por haber vendido dos mismos inmuebles en Mar del Plata-. Pero Santiago Caputo pidió mantenerlo a cargo del manejo del mundo de las redes libertarias, por su experiencia con la red de Inteligencia Artificial que armó para la campaña electoral de Jair Bolsonaro.
Fernando Cerimedo incluso es investigado en Brasil por el intento de Golpe de Estado a Lula Da Silva.
El asesor digital fue vital en la campaña de redes de Javier Milei que lo coronó como presidente de la República. Fernando Cerimedo admite públicamente estar a cargo del ejército de trolls libertarios que defienden a capa y espada al Presidente.
Pero su rol en el actual gobierno iría más allá de estar a la sombras de las redes, ya que es uno de los más leales consejeros y asesores off the record de Javier Milei, con quien debate en la mesa chica y que hasta intermedió para lograr la entrevista con el reconocido periodista estadounidense Tucker Carlson, que literalmente dio la vuelta al mundo.
Esta novela de internas, filtraciones y coimas promete más capítulos (lamentables) en las próximas horas...
