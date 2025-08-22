Cristina Kirchner logra referenciar casi todo lo que acapara la agenda política con su situación personal judicial. En un nuevo posteo en X dirigido al presidente Javier Milei tomó el caso de las presuntas coimas que denunció Spagnuolo para plantear la responsabilidad penal del presidente en actos de corrupción de sus funcionarios.
POSTEO EN X
Cristina Kirchner: "No te van a aplicar la 'doctrina Vialidad' porque vos Milei sabías de las coimas"
La expresidenta Cristina Kirchner le volvió a escribir a Javier Milei ahora por el escándalo de las presuntas coimas y las responsabilidades penales.
El posteo de Cristina Kirchner
En un mensaje publicado en su cuenta personal de la red X, Cristina Kirchner hizo referencia al caso de las presuntas coimas en medicamentos tras la denuncia del extitular de Discapacidad y planteó la responsabilidad del presidente en el accionar de sus funcionarios mencionando que ella está "presa" y "proscripta" en la causa Vialidad por ilícitos cometidos en su gestión sin que ella supiera mientras que nadie por el momento acusa a Milei.
"Che Milei… ¿Te acordás de la “doctrina Vialidad”?... ESA QUE INVENTARON PARA METERME PRESA Y PROSCRIBIRME, con el argumento de que: “Una presidenta no podía no saber lo que pasaba en cada obra pública realizada en Santa Cruz y en todo el territorio nacional”, comenzó su comentario la exvicepresidenta.
"Bueno… dejame decirte que las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muyyyyy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal. Porque si yo como presidenta “debía saber” y por lo tanto era responsable penal directa de lo que hacía cada funcionario público…Imaginate vos… después de que TODOS LOS ARGENTINOS HEMOS ESCUCHADO a tu amigo y abogado personal Diego Spagnuolo (al que nombraste titular de la Agencia Nacional de Discapacidad), relatar cuando te fue a ver para informarte personalmente de las andanzas de “EL JEFE” y su pandilla, cobrando retornos nada más ni nada menos que con los medicamentos en el área pública de discapacidad a la que le pasaste la motosierra…", agregó.
"Más escandaloso y vergonzoso no se consigue y, encima, ¿lo único que se te ocurre es rajar al que te fue a contar lo que pasaba? ¿Qué vas a decir ahora? ¿Que no sabías? ¿Que no te enteraste? ¿Que “quién es ese Spagnuolo”? ¿Que no la conocés a tu hermana? Daaale…", prosiguió.
De los Milei a Macri/Kovalivker
Por último, Cristina escribe 3 posdata: "P/D 1: los audios de tu amigo Spagnuolo prueban que te avisó lo de las coimas y… hermano… ¡NO HICISTE NADA! O sea… ni siquiera te van a poder aplicar la “doctrina Vialidad” porque vos Milei, ¡SÍ QUE SABÍAS!".
En el segundo posdata acota el vínculo con Mauricio Macri: "P/D 2: Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería “La Suizo Argentino S.A” (la mayor proveedora de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad), mencionada en los audios por Spagnuolo como el dispositivo a través del cual se cobraban las coimas, es amigo personal de Mauricio Macri, con quien juega al pádel, igual que los fiscales y los jueces que me condenaron. En dichos audios Spagnuolo también menciona que “le pusieron” como director a Daniel Garbellini “Un delincuente que estaba en la gestión de Macri”, según expresiones textuales. Como siempre digo… Todo tiene que ver con todo.
Y concluye: "P/D 3: cada vez va a quedar más a la vista el escándalo de un Poder Judicial que funciona como Partido e instrumento político del poder económico y de los intereses extranjeros contra los intereses de Argentina".
