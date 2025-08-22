Vuelos afectados en todo el país por inminente paro de controladores

Sin embargo, esas reuniones no surtieron efecto y los trabajadores avanzarían con la medida, por la cual no autorizarán despegues, salvo excepciones sanitarias u oficiales. Mientras tanto, si se hará recepción de vuelos “en el aire” con busca de aterrizaje, por lo que las torres mantendrán un servicio mínimo.

Precisamente, desde ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) buscarían que se cumplimente la normativa que indica un mínimo del 45% de la prestación por ser considerado un servicio esencial. De esa forma, los trabajadores y el sindicato podrían quedar expuestos a sanciones administrativas por parte del Gobierno nacional.

“Luego de agotar todas las instancias legales, de enfrentar las dilaciones de EANA y del Gobierno, comenzamos nuestras medidas de acción sindical ante la falta de respuestas y de negociación por parte de la empresa. La seguridad aérea, las condiciones laborales y el salario, NO SE NEGOCIAN!”, denunciaron desde ATEPSA.

ANAC confirmó que los despegues pasan al 12 de octubre No habrá despegues en dos franjas horarias.

Pilotos en el mismo rumbo

Por otra parte, el gremio de APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas) también mantiene vigente un estado de alerta y posible paro para los próximos días. En ese caso, el conflicto corre por detrás de los cambios en las condiciones de descanso, vacaciones y periodos de trabajo que la Secretaría de Transporte introdujo recientemente.

En el caso de APLA, el posible paro afectaría la actividad en Aerolíneas Argentinas, aunque sus representantes prometieron un mayor alcance debido a que las resoluciones afectarían el desempeño de la totalidad de los pilotos bajo legislación local.

