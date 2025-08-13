En Ezeiza y el mundo: Air Canada enfrenta huelga masiva y se complican los vuelos

La compañía ha solicitado la intervención inmediata del gobierno canadiense para que ejerza sus facultades y ordene un arbitraje vinculante de intereses, conforme al artículo 107 del Código Laboral de Canadá, antes de que entre en vigor el paro laboral. La aerolínea considera que las recientes intervenciones gubernamentales en las interrupciones laborales en los ferrocarriles, puertos y aerolíneas de Canadá sientan un precedente probado, apuntaron. La compañía ha solicitado la intervención inmediata del gobierno canadiense para que ejerza sus facultades y ordene un arbitraje vinculante de intereses, conforme al artículo 107 del Código Laboral de Canadá, antes de que entre en vigor el paro laboral. La aerolínea considera que las recientes intervenciones gubernamentales en las interrupciones laborales en los ferrocarriles, puertos y aerolíneas de Canadá sientan un precedente probado, apuntaron.

En ese tono, la empresa señaló el “descontrol” propuesto por el sindicato como un riesgo latente para la seguridad de las operaciones. “Como hemos visto en otras partes de nuestra industria con otras interrupciones laborales, los cierres imprevistos o descontrolados, como el que ahora corremos el riesgo de sufrir debido a una huelga, pueden generar un caos mucho peor para los viajeros”, declaró Michael Rousseau, presidente y director ejecutivo de Air Canada.

Respecto a la cancelación de vuelos, Air Canada advirtió que comenzarán a impactar en los pasajeros entre el 14 de agosto y el 16 de agosto, día en el que habrá una suspensión completa de las actividades a nivel global.

Air Canada en Argentina

Según la empresa, los clientes tendrán la opción abierta de reprogramar sus viajes sin costo o solicitar un reembolso. También habrá posiblidad de un “salto de aerolínea” hacia compañías aliadas y con disponibilidad de asientos.

Air Canada opera globalmente en aproximadamente 65 países en seis continentes con una flota de 259 aeronaves. Uno de esos destinos es Buenos Aires, destino que opera a diario desde el 2024.

