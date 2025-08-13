urgente24
En Ezeiza y el mundo: Air Canada enfrenta huelga masiva y se complican los vuelos

La aerolínea canadiense Air Canada enfrenta un fuerte conflicto con sus trabajadores. Los vuelos de la empresa penden de un hilo.

13 de agosto de 2025 - 12:37
Air Canada en problemas.

Air Canada en problemas. 

Por REDACCIÓN DE URGENTE24

La aerolínea canadiense Air Canada, que vuela desde Ezeiza al país norteamericano todas las semanas, enfrenta un grave conflicto laboral que empujó a un “lockout” de sus aeronaves por 72 horas, lo que afectará directamente a la programación de vuelos. La medida, ante la inminente amenaza de huelga de los colaboradores, apunta a resguardar el tiempo de los pasajeros y sobrellevar la huelga de una manera organizada.

El reclamo elevado por el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE) corre en torno a una mejora en la propuesta salarial para los próximos cuatro años. Según señaló el sitio especializado Aviación Online, la compañía ofreció un incremento escalonado del 38% además de otras concesiones a los pedidos de los trabajadores.

Lamentamos el impacto que esta interrupción tendrá en nuestros clientes, nuestros grupos de interés y las comunidades a las que servimos. Sin embargo, la decepcionante conducta de los negociadores del CUPE y la intención declarada del sindicato de iniciar una huelga nos colocan en una situación en la que nuestra única línea de acción responsable es brindar certidumbre implementando una suspensión ordenada de las operaciones de Air Canada y Air Canada Rouge mediante un cierre patronal, explicaron desde la aerolínea. Lamentamos el impacto que esta interrupción tendrá en nuestros clientes, nuestros grupos de interés y las comunidades a las que servimos. Sin embargo, la decepcionante conducta de los negociadores del CUPE y la intención declarada del sindicato de iniciar una huelga nos colocan en una situación en la que nuestra única línea de acción responsable es brindar certidumbre implementando una suspensión ordenada de las operaciones de Air Canada y Air Canada Rouge mediante un cierre patronal, explicaron desde la aerolínea.

Air Canada.jpg
Complicados los vuelos de Air Canada.

Complicados los vuelos de Air Canada.

Air Canada quiere al gobierno negociando

Las negociaciones, que se extendieron durante ocho meses, colapsaron a pesar de la postura de la empresa, que ofertó varios puntos de mejora. A raíz de ello, Air Canada avanzaría en un pedido de arbitraje por parte del Gobierno canadiense para resolver la tensa situación.

La compañía ha solicitado la intervención inmediata del gobierno canadiense para que ejerza sus facultades y ordene un arbitraje vinculante de intereses, conforme al artículo 107 del Código Laboral de Canadá, antes de que entre en vigor el paro laboral. La aerolínea considera que las recientes intervenciones gubernamentales en las interrupciones laborales en los ferrocarriles, puertos y aerolíneas de Canadá sientan un precedente probado, apuntaron. La compañía ha solicitado la intervención inmediata del gobierno canadiense para que ejerza sus facultades y ordene un arbitraje vinculante de intereses, conforme al artículo 107 del Código Laboral de Canadá, antes de que entre en vigor el paro laboral. La aerolínea considera que las recientes intervenciones gubernamentales en las interrupciones laborales en los ferrocarriles, puertos y aerolíneas de Canadá sientan un precedente probado, apuntaron.

En ese tono, la empresa señaló el “descontrol” propuesto por el sindicato como un riesgo latente para la seguridad de las operaciones. “Como hemos visto en otras partes de nuestra industria con otras interrupciones laborales, los cierres imprevistos o descontrolados, como el que ahora corremos el riesgo de sufrir debido a una huelga, pueden generar un caos mucho peor para los viajeros”, declaró Michael Rousseau, presidente y director ejecutivo de Air Canada.

Respecto a la cancelación de vuelos, Air Canada advirtió que comenzarán a impactar en los pasajeros entre el 14 de agosto y el 16 de agosto, día en el que habrá una suspensión completa de las actividades a nivel global.

31434.webp
La aerolínea sugirió revisar la programación a cada pasajero.

La aerolínea sugirió revisar la programación a cada pasajero.

Air Canada en Argentina

Según la empresa, los clientes tendrán la opción abierta de reprogramar sus viajes sin costo o solicitar un reembolso. También habrá posiblidad de un “salto de aerolínea” hacia compañías aliadas y con disponibilidad de asientos.

Air Canada opera globalmente en aproximadamente 65 países en seis continentes con una flota de 259 aeronaves. Uno de esos destinos es Buenos Aires, destino que opera a diario desde el 2024.

