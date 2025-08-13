Gallardo arriesga con un regreso esperado en River para el partido vs. Libertad

Sin embargo, el delantero había vuelto a los entrenamientos antes de lo previsto y se especulaba con que pudiera estar ante el Ciclón. Lamentablemente para el equipo, las exigencias de las prácticas fueron demasiadas para su tobillo y tuvo que descartarse.

Ahora, el jugador recibió el alta médica del club ayer martes y hoy viajó a Paraguay junto con sus otros 22 compañeros.

Cabe la pregunta de si Marcelo Gallardo se arriesgará a ponerlo de entrada, teniendo en cuenta que es el 9 que más le gusta. Ante la ausencia de Maxi Salas, también por lesión, quien había quedado disponible en esa posición era Miguel Borja. A pesar de su flojo presente, al DT no le quedó otra opción más que apostar por el colombiano.

Por qué River puede quedar primero si no gana ante Independiente del Valle Miguel Borja, un suplente que saltó a la titularidad por lesiones de sus compañeros FOTO: (X/REDES@RiverPlate)/NA

No hizo malos partidos, pero tampoco los méritos suficientes como para una titularidad indiscutida. Con el regreso de Sebastián Driussi, la presencia del Colibrí está aun más en duda, pero sería osado que el Muñeco lo ubique de entrada antes que a Borja.

Portillo y Ulises Giménez, las otras caras nuevas en River

La otra novedad en la lista de River es la de Juan Portillo, el refuerzo de Talleres que todavía no tuvo minutos desde su llegada. Su otro compañero proveniente del Matador sí, Matías Galarza, quien hasta se ha ganado la confianza para ir de arranque en los últimos partidos. ¿Repetirá ante Libertad?

Otra aparición es la de Ulises Giménez, zaguero central que se gana un lugar tras las lesiones de Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta.

image La lista completa de los convocados para el partido contra Libertad @RiverPlate

Lautaro Rivero, que había tenido una buen partido ante Independiente, se quedó afuera ya que no estaba ingresado en la lista de buena fe para el certamen.

Cuándo y dónde juegan Libertad vs. River por Copa Libertadores

River y Libertad juegan este jueves 14/08 a las 21.30, en el Estadio La Huerta, de Asunción. El árbitro será el brasileño Wilton Sampaio.

+ de Golazo24