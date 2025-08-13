River ya tiene a sus futbolistas convocados para el partido ante Libertad, por los octavos de final de la Copa Libertadores. El Millonario viaja a Paraguay para disputar el cotejo de ida ante el equipo guaraní, este jueves 14/08 a las 21.30.
COPA LIBERTADORES
Gallardo arriesga con un regreso esperado en River para el partido vs. Libertad
Marcelo Gallardo incluyó a Sebastián Driussi en la lista de convocados de River vs. Libertad, por la ida de los 8avos de final de Copa Libertadores.
Marcelo Gallardo sorprendió con la lista de convocados de River. Con algunas caras nuevas y otras bajas lógicas por lesión, la nómina de jugadores para enfrentar a Libertad tiene puntos sobre los cuales detenerse.
Driussi vuelve al banco de suplentes del Millonario
Lo más relevante es el regreso de Sebastián Driussi. Habían circulado versiones que indicaban que el delantero podía meterse en la lista del entrenador, y finalmente eso es un hecho. Según la nómina, que fue publicada hace algunas horas en las redes sociales de River, Driussi será una opción para Gallardo en el partido por Copa Libertadores.
Es una sorpresa. Es una sorpresa por lo que había ocurrido la semana pasada, cuando Driussi tuvo que bajarse del partido ante San Lorenzo, por el Torneo Clausura. Esa baja también suponía que para jugar ante Libertad tampoco estaría disponible.
El futbolista se recuperaba de su durísima lesión sufrida en el Mundial de Clubes, en aquel primer partido ante Urawa Red Diamonds. Fue un esguince severo del ligamento interno del tobillo izquierdo. El cuerpo médico del club proyectó unos dos meses de recuperación, así que cumpliendo ese plazo exacto Driussi debería estar disponible recién el próximo domingo.
Sin embargo, el delantero había vuelto a los entrenamientos antes de lo previsto y se especulaba con que pudiera estar ante el Ciclón. Lamentablemente para el equipo, las exigencias de las prácticas fueron demasiadas para su tobillo y tuvo que descartarse.
Ahora, el jugador recibió el alta médica del club ayer martes y hoy viajó a Paraguay junto con sus otros 22 compañeros.
Cabe la pregunta de si Marcelo Gallardo se arriesgará a ponerlo de entrada, teniendo en cuenta que es el 9 que más le gusta. Ante la ausencia de Maxi Salas, también por lesión, quien había quedado disponible en esa posición era Miguel Borja. A pesar de su flojo presente, al DT no le quedó otra opción más que apostar por el colombiano.
No hizo malos partidos, pero tampoco los méritos suficientes como para una titularidad indiscutida. Con el regreso de Sebastián Driussi, la presencia del Colibrí está aun más en duda, pero sería osado que el Muñeco lo ubique de entrada antes que a Borja.
Portillo y Ulises Giménez, las otras caras nuevas en River
La otra novedad en la lista de River es la de Juan Portillo, el refuerzo de Talleres que todavía no tuvo minutos desde su llegada. Su otro compañero proveniente del Matador sí, Matías Galarza, quien hasta se ha ganado la confianza para ir de arranque en los últimos partidos. ¿Repetirá ante Libertad?
Otra aparición es la de Ulises Giménez, zaguero central que se gana un lugar tras las lesiones de Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta.
Lautaro Rivero, que había tenido una buen partido ante Independiente, se quedó afuera ya que no estaba ingresado en la lista de buena fe para el certamen.
Cuándo y dónde juegan Libertad vs. River por Copa Libertadores
River y Libertad juegan este jueves 14/08 a las 21.30, en el Estadio La Huerta, de Asunción. El árbitro será el brasileño Wilton Sampaio.