La vacuna contra la fiebre amarilla deja de ser gratuita para todos los argentinos. Así lo decidió el ministerio de Salud de la Nación, que informó que, a partir de este miércoles (13/08), se aplicará sin costo únicamente en las "zonas endémicas" de la Argentina.
HAY POLÉMICA
La motosierra llegó a la vacuna contra la fiebre amarilla: Deja de ser gratuita para todos
La motosierra de Javier Milei llegó a la vacuna contra la fiebre amarilla, que a partir de hoy sólo será gratuita en "zonas endémicas" del país. Hay polémica.
"Quienes viajen al exterior por turismo podrán vacunarse en los centros privados habilitados pagando por la misma. Esta medida busca garantizar un uso responsable y eficiente de los recursos públicos, priorizando las necesidades sanitarias reales de la población argentina", justificó el ministerio que dirige Mario Lugones.
También argumentó que esta decisión tiene que ver con "orientar" los recursos "hacia una mejor atención a los pacientes, la mejora de las instalaciones y una remuneración más justa para el personal de salud".
Cabe destacar que muchos países exigen como requisito para ingresar el certificado de la vacuna contra la fiebre amarilla. Hay otras naciones, como Brasil, que recomiendan aplicarse la dosis para determinadas áreas aunque no sea obligatorio.
Pero el debate que más se está planteando en redes sociales tras este anuncio es qué ocurre con el turismo interno, es decir, si un argentino viaja a una "zona endémica" del país, ¿tendrá que pagar la vacuna también? El comunicado de la cartera de Mario Lugones sólo habla de "turismo exterior".
La vacunación contra la fiebre amarilla es para personas que viajan a una zona con riesgo de transmisión comprobada de dicha enfermedad. Es la forma más efectiva de prevenir su transmisión. Deben recibir la vacuna quienes no presenten contraindicaciones o precauciones, al menos diez días antes de arribar al destino. Una sola dosis es suficiente para protegerse a lo largo de toda la vida.
Esta decisión, como era de esperar, está cosechando muchas críticas en la red social X:
------------
Otras noticias en Urgente24:
La miniserie de 5 capítulos ideal para maratonear
$LIBRA: La oposición dio el 1er. paso para reactivar la Comisión Investigadora
Banco Santander cierra sucursales y despide empleados en varias provincias
Intención de voto sección por sección, y ¿cómo se definirá quién ganó en PBA?
"Karina Milei tenía un tarifario: un posteo de Javier costaba US$ 500.000"