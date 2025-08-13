La motosierra llegó a la vacuna contra la fiebre amarilla: Deja de ser gratuita para todos

La vacunación contra la fiebre amarilla es para personas que viajan a una zona con riesgo de transmisión comprobada de dicha enfermedad. Es la forma más efectiva de prevenir su transmisión. Deben recibir la vacuna quienes no presenten contraindicaciones o precauciones, al menos diez días antes de arribar al destino. Una sola dosis es suficiente para protegerse a lo largo de toda la vida.

Captura de pantalla 2025-08-13 153210

Esta decisión, como era de esperar, está cosechando muchas críticas en la red social X:

image

image

image

image

