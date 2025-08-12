$LIBRA vuelve, pese a Milei: La oposición intenta reactivar la Comisión

Live Blog Post

Sabrina Selva: "Queremos saber por que el Presidente no es denunciante"

La diputada de UxP: "el primer relato del Gobierno de que no la promocionó sino que la difundió, quedó descartado, Javier Milei publicó el número de contrato que no era público, fue el primero".

También apuntó contra Martín Menem y el oficialismo por los "artilugios" para frenar el avance de la Comisión.

"Este Congreso no puede determinar si Milei es estafador, lo tiene que determinar la Justicia. Pero este Congreso no puede hacer oídos sordos ni cumplir con el rol que tiene de ejercer el control en torno a un hecho donde el Presidente fue una pieza clave de la estafa (...) sin su tuit, la criptomoneda no hubiera tenido valor".

"Queremos saber por que el Presidente es denunciado y no denunciante". "Nunca lo escuchamos a Milei acusar públicamente a Hayden Davis, pero sí lo escuchamos hablar muy bien de ese personaje que ahora nos enteramos que no se llama como se llamaba para la Oficina del Presidente, Julian Peh".

"Creemos que con la información que podamos recabar vamos a poder ayudar a la Justicia a investigar".

"Queremos respuestas y hasta ahora no las tenemos. Creemos que el Congreso es el ámbito propicio".

"Lo que hicieron hasta acá fue tratar de garantizar impunidad".

"Los que creen que Milei no tuvo nada que ver, que fue engañado, colaboren para que todos los argentinos tengamos acceso a la verdad".