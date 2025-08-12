$LIBRA vuelve, pese a Milei: La oposición intenta reactivar la Comisión

Pese a los intentos del oficialismo (en alianza con el PRO) de frenar el avance de la Comisión Investigadora por $LIBRA, este martes (12/08) podría ser un día clave: la oposición busca reactivar la investigación parlamentaria que apunta a Javier Milei y su hermana Karina –entre otros funcionarios y personajes vinculados a la presunta criptoestafa- como principales responsables.
FIT adelanta voto positivo al cambio reglamentario
Christian Castillo (FIT) anticipa que votarán a favor del proyecto para modificar el reglamento y así destrabar la Comisión Investigadora $LIBRA.
"Milei hace el posteo, no es que retuiteó algo que andaba por ahí, no era información a la que cualquiera podía acceder, era información privilegiada".
