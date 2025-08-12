urgente24
$LIBRA vuelve, pese a Milei: La oposición intenta reactivar la Comisión

Javier Milei podría sufrir otro revés, si la oposición logra reactivar la Comisión $LIBRA.

Javier Milei podría sufrir otro revés, si la oposición logra reactivar la Comisión $LIBRA.

Javier Milei podría sufrir otro revés, si la oposición logra reactivar la Comisión $LIBRA.

Javier Milei podría sufrir otro revés, si la oposición logra reactivar la Comisión $LIBRA.

La oposición podría darle otro dolor de cabeza a Javier Milei, si logra reactivar la Comisión Investigadora $LIBRA. Plenario de comisiones para modificar reglamento.

12 de agosto de 2025 - 17:01

EN VIVO

Ante este panorama, el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, propuso un cambio de reglamento que permita romper con el empate que le impide funcionar. El pasado 6 de agosto presentó una moción en el recinto -aprobada por 135 votos a favor, 70 en contra y 6 abstenciones- para emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento con el objetivo de destrabar la designación de autoridades en la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA. Hoy es el día en que se reunirá dicho plenario para poner a consideración el cambio reglamentario.

Todo lo que ocurra en torno a este día clave por el caso $LIBRA en el Congreso Nacional, te lo contamos en el VIVO de Urgente24:

FIT adelanta voto positivo al cambio reglamentario

Christian Castillo (FIT) anticipa que votarán a favor del proyecto para modificar el reglamento y así destrabar la Comisión Investigadora $LIBRA.

"Milei hace el posteo, no es que retuiteó algo que andaba por ahí, no era información a la que cualquiera podía acceder, era información privilegiada".

Sabrina Selva: "Queremos saber por que el Presidente no es denunciante"

La diputada de UxP: "el primer relato del Gobierno de que no la promocionó sino que la difundió, quedó descartado, Javier Milei publicó el número de contrato que no era público, fue el primero".

También apuntó contra Martín Menem y el oficialismo por los "artilugios" para frenar el avance de la Comisión.

"Este Congreso no puede determinar si Milei es estafador, lo tiene que determinar la Justicia. Pero este Congreso no puede hacer oídos sordos ni cumplir con el rol que tiene de ejercer el control en torno a un hecho donde el Presidente fue una pieza clave de la estafa (...) sin su tuit, la criptomoneda no hubiera tenido valor".

"Queremos saber por que el Presidente es denunciado y no denunciante". "Nunca lo escuchamos a Milei acusar públicamente a Hayden Davis, pero sí lo escuchamos hablar muy bien de ese personaje que ahora nos enteramos que no se llama como se llamaba para la Oficina del Presidente, Julian Peh".

"Creemos que con la información que podamos recabar vamos a poder ayudar a la Justicia a investigar".

"Queremos respuestas y hasta ahora no las tenemos. Creemos que el Congreso es el ámbito propicio".

"Lo que hicieron hasta acá fue tratar de garantizar impunidad".

"Los que creen que Milei no tuvo nada que ver, que fue engañado, colaboren para que todos los argentinos tengamos acceso a la verdad".

Giordano: "No es estúpido o corrupto, es corrupto"

"Estamos hablando de una complicidad del Gobierno con estafadores", dice Juan Carlos Giordano (FIT). "Está claro, Milei estuvo en la planificación previa de la criptoestafa, usando la investidura presidencial".

"No es estúpido o corrupto, es corrupto", dijo, aludiendo a la remera de Paulón que, a su vez, refiere a los dichos de Mondino.

giordano - LIBRA
Agost Carreño: "Necesitamos seguir investigando"

Oscar Agost Carreño, de Encuentro Republicano Federal, es el primer orador. Destaca la labor del periodismo de investigación, que "trae mucha información" sobre $LIBRA.

"Necesitamos seguir investigando", aseveró. "Sigue sin haber una denuncia del Presidente o su entorno que lo saque de esta situación de denunciado/investigado/sospechado".

"Es posible que haya sido engañado, pero en la medida en que no hay explicaciones ni denuncia del Presidente ni su entorno, necesitamos tener claridad".

Plantea que por la demanda que se lleva a cabo en USA, podría haber demandas contra el Estado argentino.

$LIBRA: Comenzó el plenario de comisiones

El libertario Nicolás Mayoraz dio inicio al plenario de comisiones, donde se tratará la modificación del reglamento para destrabar la Comisión Investigadora $LIBRA.

Esteban Paulón lo hizo de nuevo: "Corrupto o estúpido"

El diputado socialista Esteban Paulón siempre sorprende en las sesiones con carteles o accesorios, y esta vez no fue la excepción: la frase en su remera hace alusión a los dichos de la ex canciller Diana Mondino, cuando consultada por el caso $LIBRA, dijo sobre Javier Milei: "Hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o era una especie de corrupto, tú eliges, yo no sé".

Sabrina Selva: "Se termina los artilugios y trampas"

"Hoy vamos a terminar con el bloqueo del oficialismo y aliados de la Comisión Investigadora sobre $LIBRA. Se terminan los artilugios parlamentarios y las trampas para evitar que se investigue", anticipó la diputada de UxP, Sabrina Selva.

Cuenta regresiva para que se destrabe la Comisión por $LIBRA

A las 17.00 está convocado el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz, y de Peticiones, Poderes y Reglamento y que preside Silvia Lospennato (PRO).

El proyecto de resolución que se va a tratar en este plenario plantea que se designe presidente de la comisión $LIBRA "al miembro respaldado por los bloques que representen la mayor cantidad de diputadas y diputados en el pleno".

El escenario, a priori, sería favorable para el conjunto de bloques opositores ya que, si se contabilizan las dos comisiones, Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica suman un total de 38 integrantes sobre los 66 totales. Dadas las circunstancias, la moción impulsada por Ferraro podría encontrar la aprobación en el plenario.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Nicolás Mayoraz, tiene 35 integrantes de los cuales 20 son de la oposición. Mientras que Peticiones, Poderes y Reglamento, a cargo de Silvia Lospennato, contiene a 18 opositores sobre 31 vocales designados.

Si se consuma la estrategia opositora esta tarde, la elegida para presidir la comisión $Libra sería la kirchnerista Sabrina Selva, que ya anticipó que citará a Karina Milei.

