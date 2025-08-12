Renunció el médico de Javier Milei, pero ya tiene reemplazo

cristian Martelletti Cristian Martelletti, nuevo Director de la Unidad Médica Presidencial (Foto: Linkedin).

Además, ejerce como médico en la Unidad Médica Presidencial desde agosto de 2013, cuando Cristina Kirchner era presidenta. En septiembre de 2014 fue designado como médico asistente de forma permanente. También es docente en la UNLAM y la UBA.

Formado en la Fundación Barceló, el Hospital Maria Curie y la Facultad de Medicina de la UBA, se especializa en cirugía oncológica de cabeza y cuello. Además, realizó un máster en Salud en la Universidad de San Andrés el año pasado.

