El titular de la Unidad Médica Presidencial, Manuel Emilio Estigarribia, presentó su renuncia pero el Gobierno ya designó al reemplazante, que será el encargado de cuidar la salud de Javier Milei. Tanto la dimisión como la nueva designación fueron publicadas este martes (12/08) en el Boletín Oficial.
UNIDAD MÉDICA PRESIDENCIAL
Renunció el médico de Javier Milei, pero ya tiene reemplazo
Según el decreto 573/2025, Estigarribia será reemplazado por Cristian Luis Martelletti, que tendrá rango de subsecretario.
En dicha resolución, además, se agradece a Estigarribia por "los servicios prestados en el desempeño de su cargo". Asimismo, señala que "resulta necesario proceder a la cobertura del cargo", razón por la cual se designó a Martelletti.
De momento, se desconocen los motivos de la dimisión de Estigarribia.
Con respecto al nuevo director de la Unidad Médica Presidencial, Cristian Martelletti, se sabe que hace casi 5 años forma parte del Ministerio de Salud, donde ocupó diversos cargos como coordinador de la red de cirugía y jefe de departamento quirúrgico del Hospital Balestrini y el Bicentenario de Monte Grande, de acuerdo con su página de Linkedin.
Además, ejerce como médico en la Unidad Médica Presidencial desde agosto de 2013, cuando Cristina Kirchner era presidenta. En septiembre de 2014 fue designado como médico asistente de forma permanente. También es docente en la UNLAM y la UBA.
Formado en la Fundación Barceló, el Hospital Maria Curie y la Facultad de Medicina de la UBA, se especializa en cirugía oncológica de cabeza y cuello. Además, realizó un máster en Salud en la Universidad de San Andrés el año pasado.
