Rebote en acciones y bonos: El Merval (+1,3% en dólares) gana aire

En Wall Street, los ADRs argentinos acompañaron la tendencia positiva, con subas destacadas para Edenor (+4,8%), Irsa (+3,4%), Transportadora de Gas del Sur (+2,7%) y Pampa Energía (+2,1%). Hubo algunas bajas aisladas, como YPF (-0,1%) y Loma Negra (-1,5%).

Bonos en dólares con algunas mejoras

La renta fija mostró avances leves pero generalizados en los bonos soberanos en moneda dura. El GD46D lideró con un salto del 1,5%, mientras que el resto de la curva ganó entre 0,2% y 0,5%. En el acumulado mensual, la tendencia sigue lateral con variaciones menores al 1%.

Lectura del mercado

En términos técnicos, el Merval vuelve a posicionarse por encima de los 2,31 millones de puntos, nivel que había perdido en la última toma de ganancias. Si bien la recuperación es aún moderada, se observa mayor entrada de flujos en papeles del sector energético y financiero, que aportaron la mayor tracción en la jornada.

En el caso de Pampa Energía, el repunte responde a expectativas de mejores resultados trimestrales, mientras que los bancos siguen captando interés ante la baja de los dólares financieros.

Sin embargo, los analistas advierten que la volatilidad podría retornar si se interrumpe el actual clima de calma cambiaria, en un contexto donde la macro sigue tensionada y la mirada de los inversores está puesta en la evolución de la inflación y la deuda en pesos.

