El BCRA sale (acorralado) a marcar un techo a la tasa de interés

Urgente24 informó en: Licitación clave: "Con esta tasa de interés estrafalaria, el Gobierno genera gasto público"

El gobierno tiene esta semana otro importante vencimiento en letras del Tesoro y todos miran la tasa de interés que convalidará. El economista Rodolfo Santángelo espera que la licitación implique una baja en lo que considera que, al final, termina generando un gran gasto mientras Milei se empeña en recortes en otros ámbitos.

Coordinación con Finanzas para alargar plazos

La decisión del BCRA se da después de que el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Finanzas, sumara tres nuevas Letras del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR a la licitación del 13 de agosto. Estos títulos vencen en noviembre de 2025 (M10N5), enero de 2026 (M16E6) y febrero de 2026 (M13F6), en línea con el objetivo oficial de estirar vencimientos más allá de las elecciones y reducir la concentración de deuda en el corto plazo.

En paralelo, se mantienen vigentes los topes de emisión para las Lecap, fijados en $7 billones a septiembre, con $3 billones en la licitación del 15 de septiembre y $4 billones en la del cierre de mes.

En paralelo, se mantienen vigentes los topes de emisión para las Lecap, fijados en $7 billones a septiembre, con $3 billones en la licitación del 15 de septiembre y $4 billones en la del cierre de mes.

Estos límites buscan evitar que el Tesoro se financie en exceso en tramos muy cortos y garantizar una estructura de deuda más equilibrada.

Un mercado bajo presión

La jugada del Central ocurre en medio de otra semana de presión alcista sobre las tasas. El pase pasivo del BCRA llegó a niveles cercanos al 64%, reflejando la tensión de un mercado que exige cada vez más rendimiento para renovar posiciones en pesos.

La jugada del Central ocurre en medio de otra semana de presión alcista sobre las tasas. El pase pasivo del BCRA llegó a niveles cercanos al 64%, reflejando la tensión de un mercado que exige cada vez más rendimiento para renovar posiciones en pesos.

Con esta ventanilla de liquidez, la autoridad monetaria pretende dar un respiro a las entidades financieras, moderar la escalada y encauzar el costo del financiamiento en línea con sus metas de política monetaria.

