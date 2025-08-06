Cocos Capital pisa fuerte con la compra de este banco

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cocoscap/status/1953161849261965593&partner=&hide_thread=false Hito clave para Cocos:Firmamos un acuerdo para adquirir el 100% del Banco Voii.



Sumamos licencia bancaria para seguir transformando el acceso a las finanzas en Argentina.



Un paso histórico para lo que viene. pic.twitter.com/NVdwk7fkaS — COCOS (@cocoscap) August 6, 2025

Banco Voii

El Banco Voii encaja perfecto en el plan de Cocos. Con una sola sucursal y menos de 400 cuentas, aparece en el puesto 60 de 74 entidades del sistema, según activos reportados al BCRA. Voii había surgido en 2014 cuando un grupo de inversores, liderado por Walter Grenón, se quedó con el control del viejo MBA Lazard Banco de Inversiones. La estructura compacta y la agilidad operativa lo convirtieron en la presa ideal para una fintech con planes de escalar rápido.

El crecimiento de Cocos en los últimos doce meses impresiona a cualquier analista. Los fondos comunes de inversión gestionados por la plataforma pasaron de administrar US$10 millones a un volumen que ya supera los US$800 millones. Todo esto se logró sin la ayuda de capital externo. La firma incorporó soluciones de pago como Pix para el mercado brasileño y lanzó una tarjeta MasterCard internacional sin recargos impositivos, muy demandada por viajeros argentinos. El menú incluye operaciones en dólares, inversión en fondos, bonos y acciones, siempre desde una experiencia digital, ágil, segura y sin trabas burocráticas.

¿Qué busca Cocos Capital?

La misión de Cocos apunta a cambiar la relación de los argentinos con el sistema financiero. Mindlin y Sbdar repiten que la mayoría de los bancos históricamente dejaron afuera a millones de personas. La propuesta de la fintech busca romper esa barrera, simplificar el acceso al ahorro y la inversión y poner instrumentos de calidad en manos de cualquier usuario, sin importar su conocimiento previo.

Los objetivos para lo que resta de 2025 incluyen duplicar el patrimonio administrado, profundizar la educación financiera y lanzar nuevos fondos para pequeños ahorristas. La operación con Banco Voii le permitirá acelerar ese camino y competir mano a mano con los principales jugadores del sector, que ya observan el movimiento con atención.

El límite entre bancos y tecnológicas se vuelve cada vez más difuso, en un mercado donde la innovación y la eficiencia son las verdaderas ventajas competitivas. El negocio financiero dejó de depender del tamaño de la red de sucursales para enfocarse en la capacidad de ofrecer productos simples, confiables y rentables.

Cocos asume el desafío de liderar una transformación estructural en las finanzas locales. El acceso al crédito y la protección de los ahorros ganan protagonismo frente a la incertidumbre macroeconómica, y la compañía quiere ser el puente para millones de personas que hasta ahora no tenían alternativas de calidad.

El desembarco de Cocos en la banca marca el inicio de una nueva etapa para el sistema financiero argentino. Más allá del monto de la operación, la fintech se posiciona como uno de los jugadores de mayor potencial para captar el ahorro local y transformar los hábitos de inversión.

El conuncado oficial

Cocos - Gacetilla Adquisición Banco VF

