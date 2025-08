"Argentina está mejor con dólar de $ 1.400 pero aún Madrid y Punta Cana resultan atractivas"

image El dòlar se tomó un respiro en Argentina pero para lograrlo hubo que subir mucho las tasas de interés

¿Tomar o no tomar un crédito?

Si no te metiste en un crédito hasta ahora, esperá un poco más. El crédito fue la estrella de la película en los últimos 12 meses pero ahora se ha encarecido. Había crecido 150% en un año pero como el salario no sube, las cuotas se hacen duras y aparecen las moras.

“Como contrapartida, algunos precios van a subir y la tasa de interés ya es el doble de la que tiene nuestro vecino y socio Brasil. Estamos jugando un nuevo partido con este tipo de cambio pero el match aún no terminó. Han aparecido inconvenientes en el mercado cambiario y monetario”.

Santangelo relacionó la suba del dólar con el cambio en las restricciones cambiarias para particulares.

“Los ahorristas, las personas, compraron muchos dólares cuando se liberó el cepo para ellos. En junio, julio y agosto la gente compró y comprará dólares para ahorra y viajar al exterior”.

El economista Rodolfo Santangelo. Foto: web Rodolfo Santangelo pronosticó inflación un poco más alta y meseta de consumo

El dólar va a escasear y no tenemos reservas

“Vamos a un segundo semestre con menor ingreso de monedas extranjeras y venta sostenida de la divisa norteamericana”.

El riesgo país sube porque somos los argentinos defaulteadores seriales. Nuestro prontuario es fenomenal. Le debemos al Fondo Monetario, a los organismos internacionales y a los bonistas. A todo el mundo.

“Para colmo, nuestras reservas son negativas. Hasta que no se pueda revertir ese camino seguiremos pagando una sobretasa muy alta”.