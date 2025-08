Peligros de automedicarse con medicamentos GLP-1 para la pérdida de peso y la diabetes

El mal uso y abuso de estos medicamentos han hecho que médicos y autoridades de salud adviertan sobre los peligros de automedicarse.

Primero es importante saber que no todos estos medicamentos están autorizados para bajar de peso.

Aunque se ha observado que, medicamentos como Ozempic, pueden causar pérdida de peso como efecto secundario, su uso principal es para el control de la glucosa en sangre en pacientes con diabetes tipo 2.

Asimismo, estos medicamentos se deben tomar bajo control médico, algo que no ocurre en todos los casos y que ha generado alarma.

La Dra. Cecilia Perel, cardióloga diplomada en diabetes, ha advertido a través de su cuenta de Instagram (@draperelcecilia) los peligros de automedicarse con medicamentos GLP-1.

De acuerdo con la médico, ciertamente, los GLP-1 son una medicación "excelente", pero "cuando está bien indicada, cuando está bien utilizada y cuando estás con un médico que sepa manejar GLP-1".

"No sirve automedicarse con este tipo de fármacos, la automedicación puede llevar a una pérdida de masa muscular, puede haber deshidratación, puede haber cuadros de pancreatitis, pueden haber complicaciones graves por automedicarse con esta medicación".

En el mismo video, más adelante, la médico mencionó otros posibles problemas de salud por automedicarse con medicamentos GLP-1, como complicaciones intestinales y parálisis intestinales.

"Si en hipertensión arterial, que es una enfermedad crónica, todos sabemos que tenemos que consultar con el médico (...) que me indique medicación correctamente, ¿por qué no pasa lo mismo con obesidad como una enfermedad crónica?", destacó Perel.

"Es importante este mensaje de concientización. Estamos viendo en Argentina, mucho más que en el resto del mundo, la automedicación con estos GLP-1, esto puede generar que estas complicaciones, después, destruyan a este tipo de fármacos", enfatizó.

