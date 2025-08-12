urgente24
POLÍTICA PRO > Diego > Mauricio Macri

GUELAR EXPLICA SU INSULTO

El ex diplomático cree que el PRO debe ser parte de un "cordón sanitario" para frenar a Milei

Diego Guelar insultó a Mauricio Macri. Cree que la centro derecha debe frenar a la ultra derecha pero en Argentina el PRO quedó deglutido por una opción extrema

12 de agosto de 2025 - 20:26
Diego Guelar y Mauricio Macri

Diego Guelar y Mauricio Macri

El ex embajador en la República Popular China, la Unión Europea y los Estados Unidos, Diego Guelar, dio como ejemplo de control de la ultra derecha a Alemania, donde las fuerzas centristas detuvieron la llegada de fuerzas filo-nazis al poder central en Berlín.

El mismo ejemplo rige para España. Al conservador Partido Popular de Díaz Ayuso, Nuñez Feijó o Cayetana Álvarez de Toledo jamás se le ocurriría diluirse en el VOX de Santiago Abascal. El PP es el responsable de que el parlamentarismo ibérico no colapse. El mismo ejemplo rige para España. Al conservador Partido Popular de Díaz Ayuso, Nuñez Feijó o Cayetana Álvarez de Toledo jamás se le ocurriría diluirse en el VOX de Santiago Abascal. El PP es el responsable de que el parlamentarismo ibérico no colapse.

“Mauricio Macri, sin lugar a duda, es el responsable. Para ser claro, lo voy a decir: un reverendo hijo de puta. No es muy diplomático ”, manifestó en declaraciones a “Radio Con Vos” al referirse al acuerdo con los libertarios.

Seguir leyendo

Sobre las razones de la alianza electoral con LLA, Guelar contestó: “Habrá que consultar con su psiquiatra, o con su gurú, o quien sea, ¿Qué diablos le pasó? ”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1955409733361467602&partner=&hide_thread=false

Diego Guelar impulsa al emergentólogo Alberto Crescenti

"Quiero públicamente ofrecerle mi senaduría a Alberto Crescenti, hubiera sido la gran propuesta del PRO. Crescenti dirige el SAME desde 2006 y construyó el servicio de emergencia probablemente más eficiente del mundo, debe ser el porteño más significativo, sería un honor para mí declinar mi candidatura si él aceptara", sostuvo Guelar.

image

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES