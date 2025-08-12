El ex embajador en la República Popular China, la Unión Europea y los Estados Unidos, Diego Guelar, dio como ejemplo de control de la ultra derecha a Alemania, donde las fuerzas centristas detuvieron la llegada de fuerzas filo-nazis al poder central en Berlín.
GUELAR EXPLICA SU INSULTO
El ex diplomático cree que el PRO debe ser parte de un "cordón sanitario" para frenar a Milei
Diego Guelar insultó a Mauricio Macri. Cree que la centro derecha debe frenar a la ultra derecha pero en Argentina el PRO quedó deglutido por una opción extrema
“Mauricio Macri, sin lugar a duda, es el responsable. Para ser claro, lo voy a decir: un reverendo hijo de puta. No es muy diplomático ”, manifestó en declaraciones a “Radio Con Vos” al referirse al acuerdo con los libertarios.
Sobre las razones de la alianza electoral con LLA, Guelar contestó: “Habrá que consultar con su psiquiatra, o con su gurú, o quien sea, ¿Qué diablos le pasó? ”.
Diego Guelar impulsa al emergentólogo Alberto Crescenti
"Quiero públicamente ofrecerle mi senaduría a Alberto Crescenti, hubiera sido la gran propuesta del PRO. Crescenti dirige el SAME desde 2006 y construyó el servicio de emergencia probablemente más eficiente del mundo, debe ser el porteño más significativo, sería un honor para mí declinar mi candidatura si él aceptara", sostuvo Guelar.