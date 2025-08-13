urgente24
OCIO Viviana Canosa > Adrián Suar > El Trece

POR SU DESPIDO

Viviana Canosa explotó de furia contra Adrián Suar y lo fulminó: "Sucio"

Viviana Canosa no se quedó para nada contenta con su despido de El Trece y cargó contra Adrián Suar con todo.

13 de agosto de 2025 - 11:12
Viviana Canosa aprovechó su stream para cargar contra Adrián Suar.

Viviana Canosa aprovechó su stream para cargar contra Adrián Suar.


Viviana Canosa era uno de los platos fuertes para subir el rating de El Trece pero de un momento a otro fue echada del canal. La conductora explotó contra Adrián Suar, uno de los mandamás de la señal, y le dijo de todo en su programa de streaming.

La conductora Viviana Canosa mantuvo una charla bastante acalorada con Jorge Rial y el invitado del día cuando se pusieron a hablar del tema Adrián Suar. Esta no se quedó atrás y soltó unas frases bastante pesadas sobre el productor de El Trece.

image
Viviana Canosa fulmin&oacute; con todo a Adri&aacute;n Suar.

Viviana Canosa fulminó con todo a Adrián Suar.

Viviana Canosa fulminó a Adrián Suar por el despido

En un primer lugar fue Jorge Rial quien cargó contra Suar, aunque segundos más tarde Viviana Canosa no se quedó atrás: "Suar tiene el or... sucio y por eso echó a Viviana", soltó el conductor. Eso no fue todo, porque el escándalo continúa.

Seguir leyendo

Por otro lado, aseguraron que Suar "mandó a sacar" a Mariana Fabbiani en su momento cuando hacía DDM en El Trece. Ahí fue cuando Canosa no se aguantó y tiró artillería pesada: "Vos te asustás porque tenés el or... muy sucio o porque no defendés a una mina", aseguró.

Las cosas se pusieron todavía más calientes cuando mencionaron al marido de Mariana Fabbiani, comentando que él "era valijero" y que supuestamente estaba relacionado con un socio del hombre que asesinó a José Luis Cabezas. Unas acusaciones que no pasaron desapercibidas en el stream Carnaval.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES