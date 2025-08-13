Viviana Canosa era uno de los platos fuertes para subir el rating de El Trece pero de un momento a otro fue echada del canal. La conductora explotó contra Adrián Suar, uno de los mandamás de la señal, y le dijo de todo en su programa de streaming.
Viviana Canosa explotó de furia contra Adrián Suar y lo fulminó: "Sucio"
Viviana Canosa no se quedó para nada contenta con su despido de El Trece y cargó contra Adrián Suar con todo.
La conductora Viviana Canosa mantuvo una charla bastante acalorada con Jorge Rial y el invitado del día cuando se pusieron a hablar del tema Adrián Suar. Esta no se quedó atrás y soltó unas frases bastante pesadas sobre el productor de El Trece.
Viviana Canosa fulminó a Adrián Suar por el despido
En un primer lugar fue Jorge Rial quien cargó contra Suar, aunque segundos más tarde Viviana Canosa no se quedó atrás: "Suar tiene el or... sucio y por eso echó a Viviana", soltó el conductor. Eso no fue todo, porque el escándalo continúa.
Por otro lado, aseguraron que Suar "mandó a sacar" a Mariana Fabbiani en su momento cuando hacía DDM en El Trece. Ahí fue cuando Canosa no se aguantó y tiró artillería pesada: "Vos te asustás porque tenés el or... muy sucio o porque no defendés a una mina", aseguró.
Las cosas se pusieron todavía más calientes cuando mencionaron al marido de Mariana Fabbiani, comentando que él "era valijero" y que supuestamente estaba relacionado con un socio del hombre que asesinó a José Luis Cabezas. Unas acusaciones que no pasaron desapercibidas en el stream Carnaval.
