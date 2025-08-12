En medio de una emisión de LAM, un comentario de Pepe Ochoa encendió la polémica: Mica Tinelli y Lisandro “Licha” López estarían separados. Según el panelista, el futbolista habría tomado la decisión tras enamorarse nuevamente, un dato que sorprendió tanto a las panelistas como a la audiencia.
¿QUÉ PASÓ?
Licha López se cansó de Mica Tinelli: "La dejó porque..."
Ángel de Brito confirmó la separación entre el jugador y la hija mayor de Marcelo Tinelli, Mica Tinelli, y reveló que fue él quien tomó la decisión. El motivo.
La pareja llevaba más de seis años junta y había desmentido rumores similares en el pasado. En el reality de los Tinelli ya se habían visto momentos tensos, con Mica refiriéndose a las dificultades de mantener una relación a distancia.
Esa dinámica, según comentaron en el programa, habría desgastado el vínculo. Desde LAM aseguraron que la relación llegó a su fin y que el actual defensor de Belgrano de Córdoba estaría atravesando una nueva etapa personal.
La palabra de Mica Tinelli
Horas después de que los rumores tomaran fuerza, Mica Tinelli rompió el silencio a través del periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live. La empresaria negó una separación definitiva, aunque reconoció un momento difícil:
“Venimos de una especie de crisis, sí, pero nada anormal. Supongo que es lo que pasa en cualquier pareja. No nos separamos como se dijo en varios lados”.
Mica también aclaró que no hubo infidelidad, ni un hecho grave detrás de la situación y señaló que el principal desafío ha sido la distancia y las agendas laborales de ambos.
Aunque la versión oficial de la hija de Marcelo Tinelli apunta a una reconciliación posible, las declaraciones en vivo y los gestos en redes mantienen las especulaciones encendidas. Por ahora, la pareja enfrenta la presión de los rumores mientras define si este capítulo será solo una página más en su historia o el cierre definitivo.
