El actor Juan Darthés que en junio del 2024 fue condenado en Brasil a seis años de prisión en régimen semiabierto por abuso sexual con acceso carnal contra Thelma Fardin, solicitó que se declare nulo el juicio en su contra.
"YO GANÉ"
Juan Darthés pidió la nulidad de su condena y Thelma Fardin estalló: Su descargo
La actriz Thelma Fardin protagonizó un video que rápidamente generó repercusión con el fin de explicar cuál es el estado actual de la causa.
Luego de que se hiciera público el pedido de la defensa del acusado, la actriz decidió usar las redes sociales para protagonizar un video en el que aparece realizando diversas tareas en su casa y en el que explicó cuál es la situación actual de la causa. "Yo gané, eso ya está probado. El hecho en la justicia ya no se discute más, aunque en las redes digan lo que quieran", comenzó aclarando.
"Odiadores seriales, lamento informarles que eso no va a pasar. Cinco jueces federales lo declararon culpable", sumó posteriormente con picardía y explicó: "Ellos apelan cómo cualquier persona que enfrenta una condena, y eso esta muy bien. No apelan sobre si pasó o no, hace rato reconocieron que pasó, lo que discuten es si me ató o me pegó".
Asimismo, posteriormente agregó indignada: "Cuando lo defienden no lo están defendiendo de mí, lo están defendiendo de una nena de 16 años". "El fallo aclara que no hay ningún beneficio para mí, pero lo el fallo no dice es que el amor que yo recibo es inconmensurable, y que saber que yo aporte un granito de arena para que muchas personas de animaran a hablar no tiene precio", señaló tajante.
El impacto de la publicación de Thelma Fardin
Es preciso destacar que el hecho de que Thelma Fardin haya decidido realizar el material audiovisual sirvió para volver a poner el tema en agenda.
Es que a raíz del video que compartió con sus seguidores de inmediato consiguió generar repercusión y rápidamente se volvió viral en la redes sociales.
De hecho su posteo de inmediato se llenó de "me gusta" tanto así como de comentarios de apoyo.
"Gracias Thelma, yo también hablé gracias a vos", escribió una usuaria mientras que otra reflexionó: "Primero me puse muy contenta de leer cuantas mujeres se animaron a hablar gracias a vos. Después me puse muy triste de ver cuantas mujeres tienen algo que contar".
