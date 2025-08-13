Juan Darthés pidió la nulidad de su condena y Thelma Fardin estalló: Su descargo

Asimismo, posteriormente agregó indignada: "Cuando lo defienden no lo están defendiendo de mí, lo están defendiendo de una nena de 16 años". "El fallo aclara que no hay ningún beneficio para mí, pero lo el fallo no dice es que el amor que yo recibo es inconmensurable, y que saber que yo aporte un granito de arena para que muchas personas de animaran a hablar no tiene precio", señaló tajante.

El impacto de la publicación de Thelma Fardin

Es preciso destacar que el hecho de que Thelma Fardin haya decidido realizar el material audiovisual sirvió para volver a poner el tema en agenda.

Es que a raíz del video que compartió con sus seguidores de inmediato consiguió generar repercusión y rápidamente se volvió viral en la redes sociales.

De hecho su posteo de inmediato se llenó de "me gusta" tanto así como de comentarios de apoyo.

"Gracias Thelma, yo también hablé gracias a vos", escribió una usuaria mientras que otra reflexionó: "Primero me puse muy contenta de leer cuantas mujeres se animaron a hablar gracias a vos. Después me puse muy triste de ver cuantas mujeres tienen algo que contar".

