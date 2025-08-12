Diddy Combs, que esperó su sentencia tras ser declarado culpable por prostitución forzada, duplicó su demanda por difamación y ahora reclama nada menos que 100 millones de dólares. ¿El motivo? Las declaraciones "difamatorias" de Courtney Burgess y el abogado Ariel Mitchell en NewsNation, donde aseguraron poseer videos comprometedores del magnate con celebridades y menores. Una amenaza total.
CAERÁN TODOS
Diddy Combs exigió US$100 millones por difamación y amenaza con destruir a muchos
Diddy Combs duplica su demanda contra quienes lo acusan de videos con menores. Una jugada desesperada que revela hasta dónde está dispuesto a llegar.
Quizás te interese leer: Hollywood está enfermo: Diddy Combs esquivó la cadena perpetua, pero seguirá preso (sin fianza)
El circo mediático que enfurece a Diddy Combs
La maniobra legal, presentada en el Distrito Sur de Nueva York, apunta directamente contra quienes alimentaron lo que Combs denomina un "frenesí mediático" en su contra. Los abogados del rapero no se guardaron nada: acusan a los demandados de crear un "bufé libre de mentiras descabelladas" que destroza la reputación de su cliente.
La estrategia de Diddy es clara: contraatacar con todo lo que tiene antes de que el juez dicte su sentencia el 3 de octubre. Las entrevistas de Burgess en octubre y Mitchell en septiembre desataron una avalancha de especulaciones sobre las famosas "fiestas desencuentros" del magnate. Incluso surgieron imágenes supuestamente extraídas de videos donde aparecería Justin Bieber besando a un hombre no identificado.
Burgess llegó al extremo de declarar que la difunta exesposa de Combs, Kim Porter, le entregó copias de memorias y cintas comprometedoras antes de morir en 2018. Una afirmación que los abogados del rapero califican como "fingir tener pruebas sabiendo que no existen".
La jugada final de un magnate acorralado
Lo que realmente está en juego acá no son solo los 100 millones de dólares. Diddy sabe que su futuro depende de controlar la narrativa antes de su sentencia. Su equipo legal ya gestiona conversaciones con la administración Trump sobre un posible indulto, mientras lucha por obtener la libertad domiciliaria en su mansión de Miami.
El timing no es casualidad. Después de que Maurene Comey, hija del exdirector del FBI James Comey, fuera despedida como fiscal principal, Combs ve una ventana de oportunidad política. Esta demanda millonaria no es solo una defensa legal: es una declaración de guerra contra todos los que alimentaron el escándalo.
La respuesta a todo esto la tendremos el 3 de octubre, cuando el sistema judicial estadounidense decida si las fiestas del magnate del rap terminan en una celda o en su mansión de Miami.
------------------------------------------------
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 5 capítulos ideal para maratonear
Con Garbarino "en veremos", otra cadena de electrodomésticos cerró todos sus locales
Javier Milei activa el 'modo conquista': De La Plata a Las Vegas
El mensaje del Banco Provincia que prendió todas las alarmas
Es oficial: Un importante aeropuerto del país cierra temporalmente