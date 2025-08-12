Diddy Combs exigió US$100 millones por difamación y amenaza con destruir a muchos

La jugada final de un magnate acorralado

Lo que realmente está en juego acá no son solo los 100 millones de dólares. Diddy sabe que su futuro depende de controlar la narrativa antes de su sentencia. Su equipo legal ya gestiona conversaciones con la administración Trump sobre un posible indulto, mientras lucha por obtener la libertad domiciliaria en su mansión de Miami.

image Maurene Comey.

El timing no es casualidad. Después de que Maurene Comey, hija del exdirector del FBI James Comey, fuera despedida como fiscal principal, Combs ve una ventana de oportunidad política. Esta demanda millonaria no es solo una defensa legal: es una declaración de guerra contra todos los que alimentaron el escándalo.

La respuesta a todo esto la tendremos el 3 de octubre, cuando el sistema judicial estadounidense decida si las fiestas del magnate del rap terminan en una celda o en su mansión de Miami.

------------------------------------------------

