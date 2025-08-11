El mensaje del Banco Provincia que prendió todas las alarmas

Asimismo, además del servicio de emergencia, el banco ha implementado una serie de medidas preventivas que todo usuario debería conocer:

Biometría con reconocimiento facial : La institución revolucionó su sistema de seguridad incorporando tecnología biométrica avanzada. Es decir, cada vez que necesites registrar una nueva cuenta destino para transferencias, deberás validar tu identidad mediante reconocimiento facial, creando una barrera prácticamente infranqueable para los estafadores.

Uso seguro de tarjetas : Las nuevas regulaciones obligan a los comercios a acercar el posnet directamente al cliente. Según la Resolución de la Secretaría de Comercio 87/2024, los establecimientos deben garantizar que el consumidor nunca pierda el control visual de su tarjeta durante las transacciones.

Detección de mails fraudulentos: Si recibís correos sospechosos solicitando credenciales del sistema BIP, la recomendación es clara: jamás respondas ni hagas clic en enlaces . En su lugar, reenvía inmediatamente el mensaje a [email protected] para que los especialistas puedan analizarlo y tomar las medidas correspondientes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bancoprovincia/status/1953939285100405206?t=oGJOo6XCm0mtkG5XHQrRhQ&s=03&partner=&hide_thread=false #ESTAFAS | Nunca descargues programas que te recomiendan a través de llamadas. Tampoco compartas pantalla.



¿Por qué? Al hacerlo podés otorgar el control de tu dispositivo, facilitando que vacíen tu cuenta bancaria.



Más tips de seguridad acá: https://t.co/iE8eLSJqqL pic.twitter.com/L2IDenmZ3j — Banco Provincia (@bancoprovincia) August 8, 2025 Publicación en X de @bancoprovincia.

Esta guerra digital entre bancos y ciberdelincuentes representa uno de los desafíos más complejos de nuestra era tecnológica, donde la educación financiera y la conciencia digital se han vuelto tan importantes como el propio dinero que intentamos proteger.

