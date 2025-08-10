Cuenta DNI sube la tasa de su plazo fijo y estalla la demanda

Paso a paso para abrir un plazo fijo desde Cuenta DNI

La nueva opción de inversión se encuentra estratégicamente ubicada en la pantalla principal de la aplicación, ocupando el espacio previamente destinado al botón de "Recargar transporte", que ahora se ha integrado con "Recargar celular". Esta reorganización no solo optimiza el espacio disponible, sino que también facilita el acceso inmediato a las herramientas de inversión.

Para aquellos interesados en comenzar a invertir, el proceso es más que sencillo:

Seleccionar " Invertir ", el nuevo ícono disponible en Cuenta DNI

", el nuevo ícono disponible en Cuenta DNI Ingresar el monto deseado y elegir el plazo de inversión (30, 60 o 90 días)

Presionar " Continuar " para visualizar los detalles de la inversión y las ganancias proyectadas

" para visualizar los detalles de la inversión y las ganancias proyectadas Confirmar la operación para iniciar el proceso de ahorro

Una vez constituido el plazo fijo, los usuarios pueden monitorear sus inversiones, descargar comprobantes y compartir la información ingresando en "Invertir" y seleccionando "Mis Plazos Fijos".

En apenas tres días, ya se realizaron más de 15 mil operaciones de inversión a través de la nueva funcionalidad de plazo fijo digital en #CuentaDNI, movilizando más de $17.800 millones con tasas especiales.

Esta estrategia del Banco Provincia refleja una comprensión profunda de las necesidades del mercado actual, donde la agilidad y la accesibilidad se han convertido en factores determinantes para la elección de productos financieros. La combinación de una tasa competitiva del 39% anual, respaldada por la solidez institucional de una entidad con más de dos siglos de trayectoria, posiciona a Cuenta DNI como una alternativa seria frente a las opciones tradicionales de ahorro e inversión.

