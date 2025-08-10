Cuenta DNI sube la tasa de su plazo fijo y estalla la demanda

La batalla por capturar los ahorros argentinos se intensifica día tras día, y mientras las entidades bancarias tradicionales buscan mantener su posición dominante, las billeteras virtuales han logrado posicionarse como alternativas sumamente atractivas. En esta contienda, Cuenta DNI acaba de dar un golpe maestro al elevar su tasa de interés especial del 36% al 39% anual, consolidándose como una opción que desafía las propuestas convencionales del mercado financiero.
La plataforma digital del Banco Provincia no solo demostró su capacidad de crecimiento sostenido, sino que además revolucionó la manera en que los ciudadanos se relacionan con las inversiones. Tras incorporar recientemente la funcionalidad de plazos fijos directamente desde su aplicación móvil, los resultados superaron ampliamente las expectativas más optimistas: en apenas 72 horas, más de 15 mil operaciones fueron concretadas por un valor total que alcanzó los 17.800 millones de pesos.
Este fenómeno evidencia un cambio paradigmático en los hábitos financieros de los argentinos. La facilidad de acceso, combinada con rendimientos competitivos, ha logrado que incluso los sectores más jóvenes de la población se acerquen al universo de las inversiones. Precisamente, una de las características más innovadoras de esta herramienta radica en su inclusividad: personas desde los 13 años pueden acceder a estas opciones de ahorro, democratizando el acceso a instrumentos financieros que históricamente estuvieron reservados para segmentos más especializados.
Las modalidades disponibles contemplan plazos de 30, 60 y 90 días, ofreciendo flexibilidad para adaptarse a diferentes perfiles de ahorristas. Además, la ausencia de renovación automática otorga mayor control sobre las decisiones de inversión, permitiendo que cada usuario evalúe sus opciones al vencimiento de cada plazo.
"Cuenta DNI es una herramienta innovadora e inclusiva. Con esta funcionalidad estamos fomentando la inclusión financiera, acercando una opción de inversión simple y segura a todas las personas mayores de 13 años, con el respaldo de un banco con más de 200 años de trayectoria", expresó Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia.
Paso a paso para abrir un plazo fijo desde Cuenta DNI
La nueva opción de inversión se encuentra estratégicamente ubicada en la pantalla principal de la aplicación, ocupando el espacio previamente destinado al botón de "Recargar transporte", que ahora se ha integrado con "Recargar celular". Esta reorganización no solo optimiza el espacio disponible, sino que también facilita el acceso inmediato a las herramientas de inversión.
Para aquellos interesados en comenzar a invertir, el proceso es más que sencillo:
- Seleccionar "Invertir", el nuevo ícono disponible en Cuenta DNI
- Ingresar el monto deseado y elegir el plazo de inversión (30, 60 o 90 días)
- Presionar "Continuar" para visualizar los detalles de la inversión y las ganancias proyectadas
- Confirmar la operación para iniciar el proceso de ahorro
Una vez constituido el plazo fijo, los usuarios pueden monitorear sus inversiones, descargar comprobantes y compartir la información ingresando en "Invertir" y seleccionando "Mis Plazos Fijos".
Esta estrategia del Banco Provincia refleja una comprensión profunda de las necesidades del mercado actual, donde la agilidad y la accesibilidad se han convertido en factores determinantes para la elección de productos financieros. La combinación de una tasa competitiva del 39% anual, respaldada por la solidez institucional de una entidad con más de dos siglos de trayectoria, posiciona a Cuenta DNI como una alternativa seria frente a las opciones tradicionales de ahorro e inversión.
