image El gobierno de China lucha por disminuir la guerra de precios en varios sectores.

En lugar de imponer controles administrativos estrictos, el nuevo enfoque busca corregir distorsiones del mercado mediante la mejora de los mecanismos de competencia y cooperación. Las autoridades proponen facilitar la transferencia tecnológica desde universidades e institutos de investigación hacia las empresas, así como establecer estándares industriales más claros. También se busca promover la cooperación interregional y empresarial, evitando así la repetición de inversiones en las mismas áreas. El mensaje es claro: la innovación debe ser el motor del crecimiento, no la guerra de precios o el favoritismo político.

Señales de mayor consumo y precios

En paralelo, los datos económicos publicados el 9 de agosto muestran señales de mejora en los indicadores clave de precios, lo cual sugiere que las políticas de estímulo empiezan a surtir efecto. En el gigante asíatico, un aumento de IPC no es problema, ya que el gobierno lucha por que suba el gasto de las familias.

Según la Oficina Nacional de Estadísticas, el índice de precios al consumidor (IPC) en julio aumentó un 0,4% respecto a junio, revirtiendo una leve caída del mes anterior. Más aún, el núcleo del IPC, que excluye alimentos y energía, subió un 0,8%, el mayor incremento desde 2022. Esta mejora fue impulsada principalmente por un aumento en la demanda de servicios y ciertos bienes industriales, en parte gracias a las campañas gubernamentales para estimular el consumo interno.

image El IPC de julio aumentó 0,4% mensual en China.

Por su parte, el índice de precios al productor (IPP) también mostró signos de estabilización, con una caída mensual de apenas 0,2%, mejorando frente al descenso del 0,4% registrado en junio. Este dato es relevante ya que el IPP es un indicador adelantado de las tendencias inflacionarias y refleja las condiciones en la industria manufacturera. Una desaceleración en la caída sugiere que los sectores industriales están comenzando a encontrar un piso, en un contexto de ajuste de inventarios y fortalecimiento de la demanda.

En conjunto, estos desarrollos muestran una estrategia de doble vía por parte del gobierno chino: controlar los excesos estructurales en sectores emergentes y, al mismo tiempo, fortalecer los motores internos del crecimiento económico. La combinación de medidas regulatorias más refinadas y políticas de estímulo dirigidas al consumo podría ser clave para consolidar una recuperación sostenible en el mediano plazo.

