"COMODITIZADO"
Entre suspensiones de empleados, Georgalos trasladó la fabricación de su golosina más famosa a China
Con suspensiones de trabajadores y despidos congelados por la caída en las ventas, Georgalos admitió que trasladó la fabricación de caramelos a China.
Flynn Paff chino
El presidente de Georgalos, Miguel Zonnaras, contó durante una entrevista con el programa La Fábrica Podcast que su golosina más famosa, Flynn Paff, ya se fabrica en China desde donde es importada para su comercialización en nuestro país.
"Yo soy de ADN industrial, pero también muy pragmático en el sentido de que el proyecto tiene que ser rentable y sustentable en el tiempo", argumentó Zonnaras en el podcast y explicó que "las materias primas se han comoditizado" y por lo tanto valen casi lo mismo en cualquier mercado del mundo, lo que hace que se haya perdido la ventaja de que la fábrica esté asentada en un país productor de esas materias primas. Así lo ilustró: "¿Qué implica esto para Doña Rosa? Que el costo de la materia prima para nosotros es prácticamente el mismo que en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque es una commodity".
“La tecnología también se comoditizó. Hoy ya no hay grandes diferencias tecnológicas entre un productor y otro”, completó.
La situación de Georgalos
En el marco de una caída del consumo y las ventas, Georgalos había admitido las dificultades que atraviesa con una caída del 29% en el volumen de producción y una capacidad ociosa de casi el 55% en un expediente abierto en provincia de Buenos Aires.
Por eso, la fábrica en la localidad bonaerense de Victoria empezó con suspensiones rotativas de operarios.
Es más, hay un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) de aplicar un esquema rotativo de unos 80 trabajadores cada 15 días que alcance una vez a cada empleado y no echar trabajadores hasta noviembre por el artículo 247.
A fines de febrero pasado, hubo una audiencia entre Alimentación y Georgalos en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires porque la empresa había querido supuestamente romper el esquema de suspensiones en sus plantas.
--------------
Más noticias en Urgente24:
Neuquén destruyó la "ambición" de Axel Kicillof en una disputa por impuestos
Atención: ARCA vigila estas transferencias en marzo y puede bloquear tu cuenta
¿Qué más podía esperarse de Juan Bautista Mahiques? Milei consume su propia medicina
Es tan obvio Juan Bautista Mahiques... Para bajar $LIBRA designa veedores en AFA