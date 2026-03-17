Entre suspensiones de empleados, Georgalos trasladó la fabricación de su golosina más famosa a China

image Georgalos fabrica en China y suspende personal en Argentina.

Por eso, la fábrica en la localidad bonaerense de Victoria empezó con suspensiones rotativas de operarios.

Es más, hay un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) de aplicar un esquema rotativo de unos 80 trabajadores cada 15 días que alcance una vez a cada empleado y no echar trabajadores hasta noviembre por el artículo 247.

A fines de febrero pasado, hubo una audiencia entre Alimentación y Georgalos en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires porque la empresa había querido supuestamente romper el esquema de suspensiones en sus plantas.

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