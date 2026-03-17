Es tan obvio Juan Bautista Mahiques... Para bajar $LIBRA designa veedores en AFA

Ellos analizarán

los estados contables y financieros cerrados al 30/06/2025,

el cumplimiento del depósito de impuestos, aportes y contribuciones previsionales;

la documentación sobre la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA, cuyo vicerrector iba a ser Mahiques); y

las relaciones comerciales con TourProdEnter LLC, Sur Finanzas, Javier Faroni, Erica Gillette y Ariel Vallejo.

La resolución se fundamenta en objeciones previas de la IGJ, que sostuvo que la AFA no entregó información requerida sobre el ejercicio 2025 y sobre la UNAFA, y cuestionó el intento de la entidad de fijar su domicilio en la provincia de Buenos Aires.

Según el organismo, la AFA sigue bajo jurisdicción de la IGJ.

La IGJ requirió a la AFA explicaciones sobre la falta de contestación a las vistas contables cursadas en relación a sus balances presentados, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados desde el 30/06/2017 y hasta el 30/06/2024.

Los pedidos incluyen:

la falta de presentación de los estados contables cerrados al 30/06/2025;

la falta de información sobre cualquier trámite iniciado de cambio a jurisdicción provincial;

el trámite de reforma de estatuto que había quedado inconcluso en la IGJ.

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