Una obviedad caminando es el ministro Juan Bautista Mahiques: con $LIBRA castigando a los hermanos Milei y la opinión pública preguntándose aún por qué motivo Manuel Adorni no muestra la factura del pago del vuelo a Punta del Este (Uruguay), el ministro dispuso una intervención en grado de veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por 180 días.
EL MINISTRO NO ES SOFISTICADO
Es tan obvio Juan Bautista Mahiques... Para bajar $LIBRA designa veedores en AFA
El ministro Juan Bautista Mahiques intervino en grado de veeduría la AFA por 180 días hábiles, a partir de una solicitud formulada por la Inspección General de Justicia (IGJ).
Muchos no creen que Mahiques cargue sobre AFA tal como hubiese ocurrido Sebastián Amerio si llegaba a ministro de Justicia, especulan. Pero, de todos modos, para legitimarse en lo que hace a $LIBRA y otras cuestiones gubernamentales, él debía dar este paso, agregan.
Los veedores designados son:
- contador público nacional Rubén Miguel Pappacena y
- abogado Agustín Ortiz de Marco.
Ellos tendrán acceso a libros contables, registros administrativos, soportes documentales y acuerdos comerciales de la AFA.
Su tarea incluirá la elaboración de un informe final, y eventualmente reportes parciales.
Ellos analizarán
- los estados contables y financieros cerrados al 30/06/2025,
- el cumplimiento del depósito de impuestos, aportes y contribuciones previsionales;
- la documentación sobre la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA, cuyo vicerrector iba a ser Mahiques); y
- las relaciones comerciales con TourProdEnter LLC, Sur Finanzas, Javier Faroni, Erica Gillette y Ariel Vallejo.
La resolución se fundamenta en objeciones previas de la IGJ, que sostuvo que la AFA no entregó información requerida sobre el ejercicio 2025 y sobre la UNAFA, y cuestionó el intento de la entidad de fijar su domicilio en la provincia de Buenos Aires.
Según el organismo, la AFA sigue bajo jurisdicción de la IGJ.
La IGJ requirió a la AFA explicaciones sobre la falta de contestación a las vistas contables cursadas en relación a sus balances presentados, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados desde el 30/06/2017 y hasta el 30/06/2024.
Los pedidos incluyen:
- la falta de presentación de los estados contables cerrados al 30/06/2025;
- la falta de información sobre cualquier trámite iniciado de cambio a jurisdicción provincial;
- el trámite de reforma de estatuto que había quedado inconcluso en la IGJ.
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