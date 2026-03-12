Fuego cruzado: Javier Milei se mide con el INDEC y la AFA

Tras su paso por Miami, Nueva York y Valparaíso (Chile), Javier Milei está en la Argentina pero tendrá un nuevo viaje al exterior este jueves aunque previamente los ojos posarán en el INDEC que publicará la inflación de febrero: el mercado espera entre 2,5% y 3%, mientras el oficialismo apuesta a consolidar la desaceleración.

El dato llega con expectativas acotadas. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central, que estimó un 2,7% para el segundo mes del año -un salto de 0,6 puntos porcentuales respecto a lo que habían estimado el mes anterior- con inflación núcleo en 2,5% y un proyectado anual que subió al 26,1%.

Ese número, si se confirma, le permitiría al Ejecutivo decir que "empieza a declinar la inflación" después de una racha de meses sin poder mostrar una baja clara. El ministro de Economía, Luis Caputo , alimentó las expectativas. Dijo días atrás que la inflación de febrero estará por debajo de enero.

El complejo escenario internacional trae aparejado, además, un factor que escapa a las decisiones del gobierno: el costo de la energía tras la escalada bélica en Medio Oriente presionando fuertemente sobre el precio del petróleo y que, por arrastre, ya comenzó a tener su impacto en la economía argentina: expertos calculan más inflación y probable recesión.

En ese marco, el IPC del jueves se impone como una foto que encuadra expectativas oficiales, credibilidad estadística, presión interna de precios, impacto externo y el humor político en medio de discusiones crecientes por el modelo productivo.

La gran cuestión es si la Argentina puede seguir bajando la inflación en un contexto donde el mundo vuelve a discutir el impacto del petróleo, la energía y la guerra sobre los precios. La macro doméstica puede ofrecer, por ahora, cierta contención. Pero el frente internacional dejó de ser un ruido lejano: empezó a convertirse en una variable concreta para el tablero económico local.

Por su parte, el Ejecutivo también enfrenta la primera licitación de letras y bonos del Tesoro de marzo, en una semana donde se mirará cuánto logra renovar y a qué costo.

En el plano judicial, se define el futuro de la Asociación deL Fútbol Argentino (AFA): el presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, tiene una cita clave a las 12 en los tribunales del Fuero Penal Económico. El dirigente deberá brindar declaración indagatoria ante el juez Diego Amarante. El fútbol suele ser la mejor herramienta para distraer la atención pública, y esta jornada será fundamental en medio de un contexto desafiante.

Live Blog Post Crece la puja entre Karina Milei y Santiago Caputo: Desplazaron a un tuitero oficialista del Ministerio de Defensa En medio de la interna oficialista entre Karina Milei y Santiago Caputo, el comunicador libertario Nicolás Promanzio dejó de colaborar en el Ministerio de Defensa, donde durante varias semanas ocupó una oficina en el histórico Edificio Libertador, aunque nunca llegó a asumir formalmente como asesor del ministro Carlos Presti. El anelista del canal de streaming Carajo y participante habitual del ciclo La Misa, había sido anunciado el pasado 19 de diciembre. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PonzistaAnti/status/2032078859911225849&partner=&hide_thread=false SIGUEN LOS DESPIDOS



Echaron a @nicpromanzio del gobierno, el tuitero oficialista habia pegado carguito y tongo en el Ministerio de Defensa el año pasado, duro menos que un pedo



Del ala de Santi Caputo, el ministerio que ahora lo maneja Presti, Karinista, le dio una patada en el… https://t.co/CC2TQiPviN pic.twitter.com/buE3Li6WwU — Antiponzista (@PonzistaAnti) March 12, 2026 VER +

Live Blog Post No va más: Fuerte anuncio de Roberto Baradel "No buscamos eternizarnos en el poder", dicen en SUTEBA tras el anuncio del docente Roberto Baradel de que no buscará un nuevo período al frente del principal gremio educativo de la provincia de Buenos Aires en las elecciones del 13 mayo de este año. De esta manera, dejará la representación gremial docente tras casi 20 años en el gremio, cuya secretaría general quedará en manos de su adjunta María Laura Torre, quien será la encargada de encabezar la lista oficialista Celeste-Violeta. VER NOTA VER +

Live Blog Post Día 13: El impacto de la guerra en Medio Oriente La guerra en Medio Oriente volvió a poner al petróleo en el centro de la escena global. Más que un recurso energético, el crudo se transformó nuevamente en una herramienta geopolítica capaz de alterar el equilibrio económico mundial. El conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel no sólo intensificó la tensión militar en la región, sino que también desató un fuerte temblor en los mercados energéticos y financieros del planeta. Mientras el presidente estadounidense Donald Trump dejó abierta la posibilidad de dialogar con Teherán —luego de haber asegurado que la guerra estaba “prácticamente terminada”—, el Pentágono anticipó que las próximas jornadas podrían ser las más intensas en materia de ataques. Desde el inicio del conflicto ya se registraron alrededor de 1.500 muertos iraníes y siete soldados estadounidenses fallecidos, según reportes oficiales. Pero más allá del plano militar, el frente económico se convirtió en un factor clave. Voceros de las fuerzas armadas iraníes advirtieron que no permitirán la exportación de petróleo desde la región mientras continúen los ataques de Estados Unidos e Israel, una amenaza que apunta directamente a uno de los puntos más sensibles del comercio global: el estrecho de Ormuz. VER +

Live Blog Post El petróleo sigue dando que hablar Los mercados energéticos mundiales amanecieron hoy nuevamente con un fuerte repunte en la volatilidad. El petróleo vuelve a acercarse a la barrera de los US$100 con los nuevos ataques de Irán contra los suministros en Oriente Próximo y las amenazas de hundir la economía mundial que empañaron al menos la liberación récord de crudo estratégico por parte de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). La respuesta del mercado fue inmediata: los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) se dispararon, situándose en 91,58 dólares por barril, y el precio del petróleo Brent hoy es de 96,48 con un cierre anterior de 91,98, retomando la senda alcista hacia el umbral de los 100 dólares. VER NOTA VER +

Live Blog Post Se viene un paro en aeropuertos La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro en 27 aeropuertos de todo el país durante una semana en reclamo de aumentos que afirman que ya habían sido acordados pero nunca fueron abonados. La medida de fuerza afectará al fin de semana previo al 24 de marzo. “Mientras algunos funcionarios ‘deslomados’ se divierten llevando a sus esposas al exterior, los trabajadores siguen cobrando salarios de pobreza”, disparó Rodolfo Aguiar, titular de ATE en referencia al jefe de gabinete Manuel Adorni y el polémico viaje de su esposa en el avión presidencial al argumentar las razones de paro. VER NOTA VER +

Live Blog Post 'La Casta' como discurso ya huele a naftalina Por Sebastián Dumont en Urgente24: "(...) Se equivoca el gobierno de Javier Milei en insistir con el relato de su pelea contra 'la Casta'. La moral como política de Estado pierde fuerza cuando el discurso no puede sostenerse con las actitudes, por más pequeñas que parezcan. Ser político implica caer en la tentación de los “beneficios de la Casta”. ¿Para qué negarlo si es inherente a la condición humana? ¿Cuántos serían capaces de escapar a las ventajas que otorga ocupar lugares de poder que antes quizá eran inimaginables? En épocas del 'llano', decir y criticar lo que después se convierte en una realidad palpable suele ser un error habitual. El árbol no debe tapar el bosque. Y Argentina está inmersa en un proceso político global al que vale la pena prestarle más atención que al pasaje de la esposa de Manuel Adorni (...)". VER NOTA VER +

Live Blog Post Reorganización global Los rumores sobre una posible venta de la operación de Nissan en Argentina no son nuevos, solo vuelven ahora. La automotriz japonesa estaría negociando con grupos económicos locales para transferir el negocio comercial en el país, en un esquema similar al que implementó Mercedes-Benz en 2025. A pesar de que la marca registró un crecimiento del 17% en ventas durante el primer bimestre de 2026, fue una de las pocas automotrices con números positivos en el comienzo del año, el proceso de reorganización global que atraviesa está apunto de desembarcar en la Argentina. VER NOTA VER +

Live Blog Post Panorama negativo: Continúa la crisis del empleo La paralización de una obra clave sobre la Ruta Nacional 40 volvió a encender las alarmas en el sector de la construcción. El freno de los trabajos en el tramo sur de esta vía, que conecta Cochagual con Tres Esquinas en San Juan, dejó como saldo inmediato el despido de 95 trabajadores y profundizó el impacto del ajuste. La decisión se produjo luego de que la Unión Transitoria de Empresas (UTE) encargada del proyecto resolviera suspender las tareas ante la falta de pagos por parte del Gobierno nacional. Según confirmaron desde el gremio de la construcción a El Destape, los certificados de obra adeudados se arrastran desde septiembre del año pasado, lo que terminó rompiendo la cadena de financiamiento necesaria para sostener los trabajos. VER NOTA VER +

Live Blog Post Jueves clave para el futuro de la AFA El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, tiene una cita clave este jueves a las 12 en los tribunales del Fuero Penal Económico. El dirigente deberá brindar declaración indagatoria ante el juez Diego Amarante en el marco de una investigación por la supuesta retención indebida de impuestos y aportes previsionales que asciende a los 19.300 millones de pesos. La presentación de Tapia se produce apenas 24 horas después de que el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, cumpliera con el mismo trámite mediante la entrega de un escrito ante la Justicia. La causa pone bajo la lupa el manejo de los fondos de la AFA entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según la acusación, la entidad habría omitido el pago de más de 19.353 millones de pesos correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social de sus trabajadores. A pesar de que la defensa de Tapia intentó anular la citación, el magistrado rechazó el planteo y mantuvo la prohibición de salida del país para los involucrados, aunque otorgó un permiso especial al presidente de la casa madre del fútbol para sus compromisos internacionales, teniendo en cuenta que faltan apenas cuatro meses para el inicio del Mundial en Estados Unidos. El conflicto judicial escala en un clima de máxima tensión política entre la AFA y el Gobierno Nacional. Desde el entorno de Tapia denuncian que la investigación es una “persecución” impulsada por la gestión de Javier Milei en represalia por el rechazo de los clubes a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Esta pulseada motivó incluso un paro general del fútbol en todas las categorías el fin de semana pasado, como muestra de apoyo de las instituciones a la conducción actual. Mientras la Justicia busca determinar si hubo un delito económico, el fútbol argentino sigue envuelto en una batalla donde el reglamento y la política juegan el mismo partido. VER +

Live Blog Post Nueva licitación del Tesoro El Gobierno argentino encara este jueves una licitación decisiva para su programa financiero 2026. En medio de un calendario cargado de vencimientos y en plena “Argentina Week” en Estados Unidos —donde la administración busca atraer inversiones globales—, el Tesoro lanzará una nueva colocación de deuda con un objetivo concreto: captar hasta USD 150 millones en la primera vuelta del nuevo bono en dólares que vence en 2027. VER +

Live Blog Post Inflación de febrero: Qué prevén los analistas Luego de que el Índice de Precios al Consumidor de enero marcara el quinto mes consecutivo de aumento, los analistas esperan que la inflación de febrero se ubique en un rango de entre 2,5% y 3%. El último informe del Banco Central de la República Argentina, a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), estimó una inflación mensual del 2,7% y una inflación núcleo cercana al 2,5%. Para todo 2026, las proyecciones apuntan a un aumento de precios del 26,1%. Desde el Gobierno mantienen la expectativa de que la inflación pueda perforar el 1% mensual hacia agosto. Sin embargo, hay dudas sobre ese escenario. La consultora Equilibra estimó un incremento de precios mensual de 2,9%. Para la empresa, las divisiones con mayores aumentos fueron: Vivienda, agua, electricidad y combustibles (6,3%); Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,5%); Restaurantes y hoteles (3,4%); y Comunicación (3,3%). Por otro lado, EcoGo Consultores estimó que la inflación de alimentos y bebidas alcanzó 2,9% en febrero, impulsada por subas en carne (5,2%), aceites (6,8%) y verduras (3,2%), que fueron los principales motores del sector. La Fundación Libertad y Progreso calculó una inflación mensual de 2,8% para febrero y una variación interanual de 32,7%, advirtiendo que el mes presentó comportamientos dispares por semanas y que, de confirmarse su cálculo, sería la primera desaceleración tras ocho meses de tendencia al alza. En tanto, para C&T el incremento fue del 2,9% para la región del Gran Buenos Aires, superando así el 2,8% que el INDEC había difundido para la zona en enero pasado. A nivel anual, el porcentaje se ubicaría en el 30,8%. VER +

Live Blog Post Los ojos en el INDEC El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el jueves 12/03 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, que según las estimaciones privadas se habría ubicado cerca del 3%, casi en línea con el 2,9% de enero. De confirmarse, la inflación mensual volvería a mantenerse en niveles elevados, sin quebrar la tendencia alcista que se observa desde mediados de 2025 y que se intensificó a partir de septiembre, cuando el índice volvió a superar el 2%. VER NOTA VER +

