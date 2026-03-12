Fuego cruzado: Javier Milei se mide con el INDEC y la AFA

Tras su paso por Miami, Nueva York y Valparaíso (Chile), Javier Milei está en la Argentina pero tendrá un nuevo viaje al exterior este jueves aunque previamente los ojos posarán en el INDEC que publicará la inflación de febrero: el mercado espera entre 2,5% y 3%, mientras el oficialismo apuesta a consolidar la desaceleración.
Crece la puja entre Karina Milei y Santiago Caputo: Desplazaron a un tuitero oficialista del Ministerio de Defensa
En medio de la interna oficialista entre Karina Milei y Santiago Caputo, el comunicador libertario Nicolás Promanzio dejó de colaborar en el Ministerio de Defensa, donde durante varias semanas ocupó una oficina en el histórico Edificio Libertador, aunque nunca llegó a asumir formalmente como asesor del ministro Carlos Presti.
El anelista del canal de streaming Carajo y participante habitual del ciclo La Misa, había sido anunciado el pasado 19 de diciembre.
