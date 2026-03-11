Ruta 40 en pausa: el ajuste en la obra pública deja otros 95 despidos

Sin embargo, el avance del proyecto está lejos de lo previsto. A más de dos años y medio del inicio formal de las obras, el nivel de ejecución apenas alcanza cerca del 8% del total planificado, muy por debajo del cronograma original que preveía un desarrollo significativamente mayor para esta etapa.

Desde el sector sindical advierten que las dificultades financieras no son nuevas. La obra ya había sufrido interrupciones previas debido a demoras en los pagos y a la incertidumbre sobre la continuidad de los fondos. En esta ocasión, la interrupción volvió a ser detonada por la falta de transferencias desde la administración nacional, lo que dejó a las empresas constructoras sin margen operativo para continuar.

El conflicto de la obra

El proyecto cuenta con financiamiento aprobado a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero la ejecución depende de la transferencia regular de los recursos para cubrir certificados de avance y sostener el ritmo de obra. La interrupción de esos pagos fue lo que terminó provocando la nueva paralización.

La construcción es uno de los sectores con mayor efecto multiplicador en la economía: cada obra moviliza empleo directo, demanda de materiales, transporte y servicios vinculados.

Cuando esos proyectos se detienen, el efecto se traslada rápidamente al empleo y a la actividad local. En el caso de la Ruta 40, la paralización no solo afecta a los trabajadores despedidos, sino también a proveedores, comercios y empresas que dependen de la obra para sostener su actividad.

Mientras continúan las negociaciones políticas y gremiales, las máquinas permanecen detenidas y el futuro del proyecto vuelve a quedar en suspenso, reflejando las tensiones entre el ajuste fiscal y las necesidades de infraestructura del país.

