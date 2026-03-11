Argentina se encuentra sumida en una nueva crisis política y económica y, ahora, sufre una peligrosa caída de donantes de sangre, las reservas se encuentran en un nivel crítico. Con este panorama, el Ministerio de Salud reveló que 9 de cada 10 personas necesitarán sangre para ellas o su entorno en algún momento de su vida, una estadística que resalta la urgencia de mantener estables las reservas de sangre del país.
PREOCUPANTE CIFRA
Peligrosa caída de los donantes de sangre en la Argentina y reservas en nivel crítico
En este escenario, las iniciativas que promueven la donación voluntaria cobran una relevancia aún mayor. Un ejemplo de este compromiso con la comunidad es la reciente jornada organizada por el equipo de la Clínica Santa Isabel, del Grupo Omint, en colaboración con la Fundación Hemocentro Buenos Aires. La campaña reunió a 60 donantes, un acto solidario que tiene el potencial de ayudar a 180 pacientes.
La necesidad de donar sangre
“En nuestro medio, la donación suele estar vinculada principalmente a familiares o allegados de pacientes que atraviesan una necesidad puntual. Esta no es la situación ideal. Aspiramos a promover un cambio cultural que impulse la donación voluntaria, habitual y responsable como un acto solidario sostenido en el tiempo. Conocer que es un procedimiento seguro, rápido y que puede salvar vidas, ayuda a que más personas se animen a dar ese paso”, mencionó la Dra. Laura Tanenholz, Jefa de Auditoria Médica.
La necesidad de mantener un suministro de sangre estable es un desafío constante para el sistema de salud, siendo crucial para cirugías programadas, tratamientos complejos y emergencias. Según el Ministerio de Salud de la Nación se estima que, si tan solo entre el 3% y el 5% de la población sana donara sangre dos veces al año, se cubrirían todas las necesidades transfusionales del país.
Las campañas de donación de sangre
Este tipo de iniciativas demuestran el poder de la acción comunitaria y son fundamentales para fortalecer las reservas de sangre. El llamado a la acción es claro: convertirse en un donante voluntario y regular es una de las formas más directas de contribuir a la salud pública. Se alienta a la población a informarse sobre los centros de donación habilitados y a sumarse a esta causa solidaria.
Acerca de Grupo Omint
Grupo Omint inició sus actividades en Argentina en 1967, y en 1980 en Brasil. Actualmente, está formado por Omint Argentina, Omint Brasil, Omint Prepaga, Omint Seguros, Omint Assistance, Omint Mascotas 3 clínicas y 2 centros médicos propios: Clínica Santa Isabel, Clínica del Sol, Clínica Bazterrica, Centro Médico Bazterrica y Centro Médico Santa Rita; además cuentan con clínicas odontológicas en Argentina y Brasil. Su objetivo es garantizar calidad de servicios médicos, eficacia y ética profesional, anticipándose a las tendencias en el cuidado de la salud. Con más de 57 años de trayectoria en el país, se ha posicionado como una empresa de medicina privada líder en calidad médica. En el exterior, el Grupo Omint es miembro de instituciones de prestigio internacional como el IAG (International Assistance Group) y el IFHP (International Federation of Health Plans).
