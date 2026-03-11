Peligrosa caída de los donantes de sangre en la Argentina y reservas en nivel crítico

PELIGROSACAIDADELOSDONANTESDESANGREENLAARGENTINAYRESERVASENNIVELCRITICOFOTO3 Argentina sufre una peligrosa caída de donantes de sangre y las reservas se encuentran en un nivel crítico.

Acerca de Grupo Omint

Grupo Omint inició sus actividades en Argentina en 1967, y en 1980 en Brasil. Actualmente, está formado por Omint Argentina, Omint Brasil, Omint Prepaga, Omint Seguros, Omint Assistance, Omint Mascotas 3 clínicas y 2 centros médicos propios: Clínica Santa Isabel, Clínica del Sol, Clínica Bazterrica, Centro Médico Bazterrica y Centro Médico Santa Rita; además cuentan con clínicas odontológicas en Argentina y Brasil. Su objetivo es garantizar calidad de servicios médicos, eficacia y ética profesional, anticipándose a las tendencias en el cuidado de la salud. Con más de 57 años de trayectoria en el país, se ha posicionado como una empresa de medicina privada líder en calidad médica. En el exterior, el Grupo Omint es miembro de instituciones de prestigio internacional como el IAG (International Assistance Group) y el IFHP (International Federation of Health Plans).

Más notas de Urgente24

Vea la dura carta de advertencia de la FDA relacionada con Ozempic y efectos secundarios no notificados

Cáncer de mama: Qué es la biopsia mamaria asistida por vacío que está revolucionando el diagnóstico

No sólo cáncer de mama: Impacto por lo que la IA es capaz de detectar en la mamografía

Hay nueva forma de tratar el Parkinson: Japón acaba de aprobarla

Fuerte pedido de Richard Restak: "Si tiene más de 65 años, absténgase permanentemente del alcohol"

Gratis e inédito: Así será la gran maratón de cirugías de cataratas por 24 horas seguidas