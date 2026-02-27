Gratis e inédito: Así será la gran maratón de cirugías de cataratas por 24 horas seguidas

Las cataratas son la principal causa de ceguera en el mundo. Se producen cuando el cristalino del ojo se vuelve opaco y deteriora progresivamente la visión. La cirugía permite reemplazarlo por una lente intraocular y recuperar la visión en forma rápida y segura.

Cirugía de cataratas gratuita (4) 100 profesionales trabajarán sin interrupciones.

El desafío no es médico, es de recursos

Aunque la cirugía de cataratas se realiza en hospitales públicos, el acceso suele verse limitado por el costo de los insumos.

“En la Argentina hay profesionales capacitados. El problema no es la falta de médicos, sino los recursos. Cada cirugía requiere materiales que tienen un costo elevado en dólares”, señaló Valvecchia.

En esta oportunidad, los lentes intraoculares y el equipamiento necesario serán financiados por la Fundación Elena Barraquer y FACO Extrema, lo que permite ofrecer las intervenciones de manera gratuita.

Según la Fundación Elena Barraquer, en los países en desarrollo cuatro de cada cinco personas ciegas podrían recuperar la visión con una cirugía a tiempo.

Cómo participar en futuras campañas

La jornada está destinada a pacientes sin cobertura médica y previamente evaluados por equipos oftalmológicos. La inscripción para esta edición ya finalizó, pero desde la organización informaron que quienes no hayan podido acceder podrán anotarse para futuras campañas a través de los canales oficiales del municipio.

Este tipo de operativos intensivos permiten reducir listas de espera y acercar tratamientos que cambian la vida de personas que, en muchos casos, habían perdido autonomía por la pérdida de visión.

