Gratis e inédito: Así será la gran maratón de cirugías de cataratas por 24 horas seguidas

El próximo 2 y 3 de marzo se realizará un evento sin igual. Más de 100 profesionales trabajarán sin interrupciones, en Berazategui, para devolver la visión a pacientes sin cobertura médica en una jornada solidaria única. Se trata de una maratón de cirugías de cataratas gratuitas por 24 horas. He aquí el comunicado sobre esta gran iniciativa:
El municipio de Berazategui será escenario de una iniciativa inédita a nivel mundial: por primera vez, equipos médicos realizarán cirugías de cataratas durante 24 horas consecutivas, sin interrupciones. La maratón quirúrgica se llevará a cabo los días 2 y 3 de marzo en el Centro Oftalmológico San Camilo.
La campaña es organizada por el Municipio de Berazategui junto con la Fundación Elena Barraquer y la fundación FACO Extrema, con el objetivo de reducir la ceguera evitable en personas en situación de vulnerabilidad.
Una operación breve que puede cambiar una vida
Más de 100 profesionales, entre oftalmólogos, instrumentadoras y personal de apoyo, trabajarán en turnos rotativos para garantizar la continuidad de las intervenciones durante toda la jornada.
“La ceguera por cataratas es la única reversible. En 10 o 15 minutos, el paciente vuelve a ver. Eso sigue siendo algo que emociona todos los días”, explicó el oftalmólogo Gerardo Valvecchia (M.N. 92.705), jefe de cirugía del Centro Oftalmológico San Camilo.
Las cataratas son la principal causa de ceguera en el mundo. Se producen cuando el cristalino del ojo se vuelve opaco y deteriora progresivamente la visión. La cirugía permite reemplazarlo por una lente intraocular y recuperar la visión en forma rápida y segura.
El desafío no es médico, es de recursos
Aunque la cirugía de cataratas se realiza en hospitales públicos, el acceso suele verse limitado por el costo de los insumos.
“En la Argentina hay profesionales capacitados. El problema no es la falta de médicos, sino los recursos. Cada cirugía requiere materiales que tienen un costo elevado en dólares”, señaló Valvecchia.
En esta oportunidad, los lentes intraoculares y el equipamiento necesario serán financiados por la Fundación Elena Barraquer y FACO Extrema, lo que permite ofrecer las intervenciones de manera gratuita.
Según la Fundación Elena Barraquer, en los países en desarrollo cuatro de cada cinco personas ciegas podrían recuperar la visión con una cirugía a tiempo.
Cómo participar en futuras campañas
La jornada está destinada a pacientes sin cobertura médica y previamente evaluados por equipos oftalmológicos. La inscripción para esta edición ya finalizó, pero desde la organización informaron que quienes no hayan podido acceder podrán anotarse para futuras campañas a través de los canales oficiales del municipio.
Este tipo de operativos intensivos permiten reducir listas de espera y acercar tratamientos que cambian la vida de personas que, en muchos casos, habían perdido autonomía por la pérdida de visión.
