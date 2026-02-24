Revelado el plan para llegar al cometa 3I/ATLAS y es alucinante

"Sin embargo, no he encontrado ningún registro de una maniobra de Oberth directa del tipo que proponemos, que consiste en un gran encendido de cohete en la aproximación más cercana durante un sobrevuelo", agregó.

En ese sentido, los expertos planean usar el Sol para desarrollar el efecto Oberth, de tal forma que la nave agarre fuerza durante un acercamiento al Sol y salga disparada hacia el cometa.

"Para una SOM (Maniobra Solar Oberth), una combustión en el perihelio bajo proporciona el máximo beneficio del Efecto Oberth y acelera la nave espacial rápidamente hacia 3I/ATLAS, que se aleja. Aunque en principio es factible, los resultados indican que esta opción presenta desafíos significativos", escribieron los autores.

De acuerdo con los cálculos de los expertos, si la misión se lanza en 2035, como mínimo, podría alcanzar a 3I/ATLAS para 2085.

"La misión de referencia requiere un SOM a 3,2 radios solares desde el centro del Sol, con una intercepción después de 35-50 años", agregaron.

Los expertos también dijeron que se necesitaría un escudo térmico contra el alto flujo solar en el perihelio bajo.

¿Qué pasó con el cometa 3I/ATLAS?

El cometa 3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar descubierto y ha sorprendido por su naturaleza y por su aproximación a la Tierra.

El 19 de diciembre de 2025, el cometa hizo su máximo acercamiento a la Tierra. Llegó a 168 millones de millas (270 millones de kilómetros) de nuestro planeta.

El cometa ha mostrado algunas rarezas, por ejemplo, el telescopio Hubble reveló un capullo de polvo en forma de lágrima que salía del núcleo de hielo sólido del cometa.

Científicos también han encontrado que 3I/ATLAS es rico en dióxido de carbono (CO2) en comparación con el agua (H2O), y que contiene metano (CH4).

Actualmente, el cometa huye de la Tierra y el Sol.

Según la NASA, 3I/ATLAS está próximo de "acercarse a Júpiter en marzo de 2026, en su camino de salida de nuestro sistema solar".

