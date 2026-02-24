El 23 de febrero del 2026 quedará marcado como una fecha histórica para el mundo River ya que se consolidó la segunda despedida de Marcelo Gallardo luego de un ciclo de 18 meses que fue absolutamente decepcionante. Ahora fue en ESPN que revelaron la verdadera razón por la que el Muñeco terminó dando un paso al costado.
SE DESTAPÓ
En ESPN revelaron el conflicto interno por el que Gallardo se va de River
Luego de que Gallardo confirmara su salida de River empezaron a salir a la luz los motivos que lo impulsaron a renunciar.
Hace solo algunos días, luego de la victoria ajustada por Copa Argentina, Gallardo había hablado en conferencia de prensa donde indicó que notaba convencimiento de todos, sumando cuerpo técnico, jugadores y dirigentes, para poder continuar en su cargo como entrenador de River. Llegó la derrota con Vélez y el castillo de naipes se derrumbó.
Gallardo se marchó del José Amalfitani sin brindar declaraciones y el lunes por la noche anunció su salida de River. “Este es un mensaje para todos los hinchas de River, intentaré ser breve para que no me inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido”, comentó el Muñeco en un video donde se lo vio emocionado y abatido por la situación.
El conflicto entre Gallardo y el plantel de River
¿Qué pasó en el medio? Parece que el partido con Vélez y puntualmente el primer tiempo fue un punto de inflexión absoluto para Gallardo ya que se vio a un equipo en cancha totalmente apático y apesadumbrado. Según la información que entregó Leonardo Gabes en ESPN, el quiebre se dio en el entretiempo sobre todo con los referentes del plantel.
"En el entretiempo con Vélez, Gallardo le apuntó a los grandes”, afirmó el periodista. La realidad es que en el segundo tiempo se vio a un River mucho más compenetrado, pero parece que para ese momento el Muñeco ya había entendido que era el momento de cortar el vínculo ya que consideró que no le estaba llegando al plantel.
“Gallardo notó que los jugadores no le respondían”, expresó Nicolás Distasio. Está claro que el entrenador buscó hasta lo último tocar un fibra íntima en los jugadores para lograr una reacción que jamás llegó y finalmente todo se terminó con su renuncia, la cual se hará efectiva una vez que pase el partido con Banfield el próximo jueves en el Monumental.
Más en GOLAZO24
River: La tremenda revelación que hizo Gustavo Yarroch sobre Marcelo Gallardo
Sebastián Villa lanzó el bombazo que sacude a Boca y River: "Puerta abierta"
Estupor en San Lorenzo por lo último que pasó con Iker Muniain y Marcelo Moretti