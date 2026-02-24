En ESPN revelaron el conflicto interno por el que Gallardo se va de River

Gallardo se marchó del José Amalfitani sin brindar declaraciones y el lunes por la noche anunció su salida de River. “Este es un mensaje para todos los hinchas de River, intentaré ser breve para que no me inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido”, comentó el Muñeco en un video donde se lo vio emocionado y abatido por la situación.