Sebastián Villa lanzó el bombazo que sacude a Boca y River: "Puerta abierta"

Una de las novelas del último mercado de pases fue la de River Plate y Sebastián Villa. Si bien todo hace indicar que el colombiano va a continuar en Independiente Rivadavia de Mendoza, brindó declaraciones que repercutieron en el Millonario y Boca Juniors.
Si bien todos en el club de Núñez hablan del posible reemplazo de Marcelo Gallardo luego de su salida como entrenador, algunos miran de reojo las declaraciones del ex extremo del Xeneize.
Nuevas declaraciones de Sebastián Villa
Independiente Rivadavia conquistó la Copa Argentina 2025 con Sebastián Villa como una de sus principales figuras y, en este arranque de 2026, lidera la tabla anual con 15 puntos sobre 18 posibles.
Gracias al título obtenido el año pasado, el equipo dirigido por Alfredo Berti disputará la Copa Libertadores y, hasta el momento, se posiciona como el conjunto más sólido del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Lejos de cerrar puertas, el delantero habló en ESPN y dejó una frase que generó fuerte repercusión tanto en el Xeneize como en el Millonario al ser consultado por su futuro: “Tengo las puertas abiertas para todos los equipos... Yo soy un trabajador, mi trabajo es ser un futbolista profesional. A todos los clubes: Boca, River, todos los clubes”.
En principio, todo indica que continuará en la Lepra durante el primer semestre. No obstante, también se refirió a lo que podría ocurrir a mitad de año: “El mercado a mitad de año es grande, así que esperemos que se dé todo de la mejor manera”.
Si sostiene este nivel, no sería extraño que vuelva a estar en la órbita de clubes importantes en el próximo mercado. Cabe recordar que su cláusula de rescisión fue fijada en 6 millones de dólares y entrará en vigencia a partir del 1 de julio de 2026.
Boca, River y una actualidad compleja
Tanto Boca Juniors como River Plate atraviesan un presente complejo.
El Millonario se quedó sin entrenador tras la renuncia de Marcelo Gallardo y el principal candidato para reemplazarlo es Eduardo Coudet. Por lo pronto, el último partido del Muñeco será el jueves 26 de febrero desde las 19:15 en el estadio Monumental frente a Banfield.
Por su parte, el Xeneize afrontará un compromiso incómodo por los 32avos de final de la Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy, este martes 24 de febrero desde las 21:15 en Salta.
El equipo dirigido por Claudio Úbeda no atraviesa un buen momento y tiene la obligación de imponerse con autoridad frente a un rival del Federal A. De lo contrario, la crisis podría profundizarse.
Por ahora no parecería estar en riesgo la continuidad de “Sifón”, aunque los próximos encuentros podrían resultar determinantes en ese sentido.
