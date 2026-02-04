En la noche de ayer Sebastián Villa volvió a jugar para Independiente Rivadavia de Mendoza luego de haber protagonizado una novela más que extensa donde fue vinculado una y otra vez a River. El colombiano rompió el silencio, volvió a mostrar sus ganas de jugar en el Millonario y finalmente en Núñez tomaron una decisión.
River se decidió y se confirmó el futuro de Sebastián Villa
En medio de un mercado de pases que sigue abierto para River, se tomó una decisión con Sebastián Villa.
River está atravesando un momento más que complejo en la zona ofensiva ya que la falta de gol es más que notoria y para colmo se lesionó Sebastián Driussi y tendrá para un mes de recuperación. En medio de esta situación Sebastián Villa volvió a jugar, demostró nuevamente su jerarquía y al finalizar el encuentro nuevamente mostró intenciones de llegar al Millonario.
“Todo puede pasar… Juanfer Quintero es mi hermano y las puertas están abiertas. Hoy sigo defendiendo los colores de Independiente Rivadavia”, comentó Sebastián Villa dialogando con ESPN e incluso le respondió a los hinchas de Boca que le pedían que no vaya a River. “Yo soy un trabajador y siempre voy a querer lo mejor para mi familia. Con mi esposa vamos a tener una niña y pienso en mi futuro”, aseguró.
Las palabras de Villa nuevamente avivaron la llama y no son pocos los hinchas que piden por su llegada a River para reforzar una delantera que le falta sumar a un hombre de jerarquía. Sin embargo, parece que el colombiano no llegará ahora y probablemente no lo haga nunca ya que no están para nada convencidos de sumar al ex delantero de Boca.
River no va por Sebastián Villa
“En River ya dieron por terminada esta situación y Villa no va a ser refuerzo, no puedo decir que no va a pasar nunca porque no lo sé pero es muy difícil”, sentenció Juan Patricio Balbi en ESPN, quien además agregó: “En River se analizaron todos los aspectos, los deportivos, los extradeportivos, la reacción de la gente y definieron que lo mejor era no traerlo”.
Pese al coqueteo, al ofrecimiento de su representante y a las ganas que demostró públicamente, todo parece indicar que Sebastián Villa no llegará a River nunca y ahora deberá seguir jugando para Independiente Rivadavia de Mendoza a la espera de que llegue una oferta del exterior que lo seduzca tanto a él como al club dueño de su ficha.
