Santi Maratea volvió a meterse en polémicas después de que su emprendimiento de trajes de baño dejara a varios compradores sin recibir nada. Empezó como un proyecto personal, pero terminó derivando en acusaciones de estafa y un video en redes donde el propio influencer tuvo que salir a dar explicaciones.
NADIE LO ESPERABA
El fracaso de Santi Maratea: Su negocio de trajes de baño terminó en "estafa" viral
El influencer Santi Maratea lanzó su línea de trajes de baño, no cumplió lo prometido y lo acusan de estafa. Escraches, reclamos y un lío que explotó en redes.
El emprendimiento de Santi Maratea se volvió viral por las razones equivocadas
En diciembre de 2025, Santiago Maratea lanzó su propia línea de trajes de baño masculinos: mallas largas, por debajo de la rodilla, algo que él decía no encontrar en el mercado y que pensó que podía ser un nicho original.
La propuesta se publicó con toda su fanfarria en redes y se puso a la venta a través de la web de ropa deportiva Fanáticos, pero la respuesta fue mínima: solo se vendieron 25 unidades y se entregaron 15, y encima cada traje valía 90.000 pesos, un precio alto para un producto que aún no tenía respaldo comercial.
El influencer explicó que la demora en las entregas se debió a que la fábrica sufrió un robo justo después de lanzar los trajes. "Al día siguiente de sacar los trajes de baño, robaron la fábrica. El dueño me dijo que le tuviera paciencia para despacharlos porque estaba con ese problema", contó Maratea en un video publicado en su Instagram (@santimaratea). Entre la baja demanda y los problemas logísticos, varios compradores le terminaron reclamando, y comenzaron a denunciar estafa en redes sociales.
Entre ellos, una usuaria que había comprado la prenda y nunca la recibió compartió un video viral en Instagram denunciando la situación, generando un efecto dominó de críticas y comentarios. Maratea, lejos de esquivar la polémica, decidió asumir la responsabilidad personalmente: "Esas personas compraron, seguramente, porque confiaban en mí y estaba mi nombre atrás. Así que me hago yo responsable, no hay ningún problema".
"Quiero resolverlo": Cómo Santi enfrentó las acusaciones de estafa
En el video de descargo, Maratea mostró un tono visiblemente afectado pero decidido a solucionar el problema: "Mi único objetivo es poder contactar a las personas que hayan comprado el traje de baño y no les haya llegado, para poder resolver. Estas personas no pueden ser más de 5, como mucho 10 personas. Pero aunque sea una, yo quiero resolver este problema porque entiendo que han confiado en mí y yo no los quiero defraudar, ni que me digan que estoy cagando a nadie".
Además, agregó detalles sobre las devoluciones que ya hizo: "Se vendieron 25 trajes de baño nada más y hay 15 que verifiqué que fueron entregados. De los 10 restantes no sé cuántos faltaron entregar, pero sí sé que ya hice 2 devoluciones, así que como mucho habría 8 personas que pueden no haber recibido los suyos. Que me contacten, por favor, si leen esto, no tengo forma de saber quiénes son, solo tengo los números de orden o transferencia".
La fama y los seguidores no aseguran que un proyecto funcione ni que los problemas logísticos desaparezcan. Maratea, acostumbrado a las recaudaciones y la viralidad de sus colectas solidarias, tuvo que enfrentar de frente un fracaso comercial que lo puso en el ojo de la tormenta mediática y mostró que, incluso para un influencer con millones de seguidores, emprender puede ser mucho más difícil de lo que parece.
