El fracaso de Santi Maratea: Su negocio de trajes de baño terminó en "estafa" viral

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Santi Maratea (@santimaratea)

"Quiero resolverlo": Cómo Santi enfrentó las acusaciones de estafa

En el video de descargo, Maratea mostró un tono visiblemente afectado pero decidido a solucionar el problema: "Mi único objetivo es poder contactar a las personas que hayan comprado el traje de baño y no les haya llegado, para poder resolver. Estas personas no pueden ser más de 5, como mucho 10 personas. Pero aunque sea una, yo quiero resolver este problema porque entiendo que han confiado en mí y yo no los quiero defraudar, ni que me digan que estoy cagando a nadie".

image

Además, agregó detalles sobre las devoluciones que ya hizo: "Se vendieron 25 trajes de baño nada más y hay 15 que verifiqué que fueron entregados. De los 10 restantes no sé cuántos faltaron entregar, pero sí sé que ya hice 2 devoluciones, así que como mucho habría 8 personas que pueden no haber recibido los suyos. Que me contacten, por favor, si leen esto, no tengo forma de saber quiénes son, solo tengo los números de orden o transferencia".

La fama y los seguidores no aseguran que un proyecto funcione ni que los problemas logísticos desaparezcan. Maratea, acostumbrado a las recaudaciones y la viralidad de sus colectas solidarias, tuvo que enfrentar de frente un fracaso comercial que lo puso en el ojo de la tormenta mediática y mostró que, incluso para un influencer con millones de seguidores, emprender puede ser mucho más difícil de lo que parece.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas

Los laboratorios nacionales descorchan con Milei por el récord histórico de exportaciones de medicamentos

Oleoducto, dólares y poder: Techint gana la obra que define el futuro de Vaca Muerta

China prepara la tormenta perfecta para las automotrices argentinas

Cada vez más argentinos se van a Brasil a trabajar: "Jamás vi un éxodo así"