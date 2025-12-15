Tras su fallido paso en TV, Santi Maratea lanzó un proyecto que generó revuelo online

image Con el foco puesto en la identidad personal, aclaró que el proyecto nació para él y no como negocio, aunque la reacción masiva de su audiencia terminó empujándolo a pensar en venderlo.

Los modelos (cinco en total, con combinaciones sobrias y talles S, M, L y XL) fueron pensados para usarse seguido, sin estridencias ni cortes extremos, algo que hoy escasea en el mercado local. El propio Maratea explicó que, al no poder fabricar solo unos pocos, terminó haciendo alrededor de 200 unidades, "dentro de lo masivo, lo menos que podía para que no sea tanta plata".

La posibilidad de venderlos apareció después, casi de rebote, empujada por los comentarios y mensajes que inundaron la publicación, que superó los 20 mil likes y más de 1.400 comentarios, según se pudo ver en su cuenta. Fiel a su estilo, cerró con honestidad brutal: "Si los vendo, tengo que hacer la tienda nube, sacar las fotos… me da un poquito de paja, no te voy a mentir".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Santi Maratea (@santimaratea)

En tiempos donde todo parece calculado, Maratea volvió a correr el eje, mostrando que incluso un proyecto chico, nacido del hartazgo personal, puede decir mucho más que una campaña millonaria perfectamente diseñada. Y ahí, otra vez, logró que lo miren todos.

