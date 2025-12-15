Asesinan a director de Hollywood ('Cuando Harry conoció a... ' y 'Misery'): Sospechan de su hijo

Pero luego se hizo director en Hollywood, donde había aterrizado a los 13 años.

Hollywood

Su ópera prima fue el innovador falso documental 'This Is Spinal Tap' (1984), una sátira sobre el mundo del rock que se convirtió en película de culto.

A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, dirigió una serie de éxitos críticos y comerciales que demostraron su versatilidad:

Desde la comedia adolescente 'The Sure Thing´ al drama basado en una historia de Stephen King, 'Cuenta conmigo' (1986); y la icónica comedia 'Cuando Harry encontró a Sally' (1989), el thriller psicológico 'Misery' (1990, también basado en una obra de Stephen King), etc.

Pero también mantuvo una presencia activa como actor en cine y televisión: 'El lobo de Wall Street' (2013) y series como 'New Girl'.

El final

Él estuvo casado con la actriz y directora Penny Marshall entre 1971 y 1981.

En 1989, contrajo matrimonio con la actriz Michele Singer, con quien tuvo 3 hijos: Tracy, Nick y Jake. También es padre de una hija, Romy, de una relación anterior.

Rob Reiner y Michele Singer fueron hallados muertos en su domicilio de Los Ángeles el 14/12/2025.

Ambos presentaban heridas por arma blanca.

Según reportes de la revista People, las investigaciones apuntaban a su hijo, Nick Reiner, como principal sospechoso de los asesinatos.

Reiner tenía 78 años al momento de su muerte.

El problema con Nick

El domingo por la noche (hora del Este), la revista People informó que Nick Reiner era responsable del homicidio en Brentwood de sus padres, Rob y Michele Reiner , mientras que el New York Post dijo que el hombre de 32 años es una persona de interés en los asesinatos.

Las autoridades no han confirmado la información de los medios. Sin embargo, si Nick Reiner es finalmente considerado sospechoso, no sería la primera vez que la tensión entre el hijo y sus padres sale a la luz pública. Hace diez años, Rob y Nick hicieron una película sobre los desafíos que enfrentaron los Reiner.

Todo vinculado a la adicción de Nick, con la que la familia lidió durante 1 década.

