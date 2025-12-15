Un par de escraches por las tarifas de Swiss Medical bastaron para que Claudio Belocopitt siguiera con bajo perfil su vida de millonario. Pero su productora. Pero su productora Corner Contenidos financió el éxito de Gerardo Rozin que co-condujo Jésica Cirio, 'La Peña de Morfi', que ganó un premio Martin Fierro.
MARTÍN FIERRO OLVIDABLE SI NO FUESE POR...
Claudio Belocopitt no tiene suerte: es más importante 1 pezón (o 2) de Jesica Cirio
Claudio Belocopitt se había preparado para presentarse como 'el Mecenas' de la Peña de Morfi pero los pezones de Jésica Cirio se comieron al de Swiss Medical.
Belocopitt subió al escenario y tomó la palabra como 'dueño del producto': hora de levantar el perfil... pero los pezones de Cirio lo volvieron intrascendente. Jamás alguien recordará qué 'katzo' quiso decir Belocopitt -siempre pagado de sí mismo, nunca una frase interesante, pero (hay que reconocerle) una máquina de generar dinero con la salud-.
También dejemos en claro que los pezones de Cirio lograron que alguien hable de estos premios Martin Fierro, totalmente intrascendentes, tal como todos los Martin Fierro desde hace tiempo. En una sociedad en crisis cultural total, con medios de comunicación desarticulados y desfinanciados, con una chatura enorme consecuencia (o causa, vaya uno a saber) de que 1 de cada 2 estudiantes no comprende lo que lee (en zonas vulnerables, 1 de cada 5 no puede leer un texto simple y 3 de cada 10 en estudiantes de hogares socioeconómicos medio / altos) ¿qué pueden festejar los Belocopitt de la vida?
Pezones de Cirio
Jesica Wanda Judith Cirio cumplirá 41 el próximo 18/03, mide 1,70 m y sus medidas corporales se reportan como 90-60-92: ¿será cierto?
No se reportan cirugías de busto recientes, sólo una de rejuvenecimiento vaginal (2023).
Su vida sentimental estuvo mucho en los titulares pero no por la pasión:
- el político Martín Insaurralde, amigo de Sofía Clérici;
- el detenido empresario Elías Piccirillo;
- ahora el empresario Nicolás Trombino.
Gemini AI hizo un compacto de la situación:
La búsqueda "pezones; martin fierro" se refiere al incidente de Jésica Cirio en los Premios Martín Fierro 2022, donde un descuido con su vestido dejó expuesto un pezón mientras recibía un premio, generando viralidad y memes, y un evento de alto perfil de la moda y farándula argentina relacionado con el icónico galardón. No tiene que ver directamente con el gaucho del poema, sino con la cultura popular actual en torno a los premios de la televisión y radio.
Qué pasó: Durante la ceremonia de los Martín Fierro (premios a lo mejor de la TV y Radio argentina), Jésica Cirio, al subir al escenario, sufrió un "accidente" con su escote, revelando uno de sus pezones.
Repercusión: Se volvió tendencia en redes sociales (Twitter/X) y fue ampliamente comentado, con muchos memes y debate sobre el pudor y el diseño del vestido.
Contexto: Ocurrió en un momento emotivo, mientras recibía un premio para su programa "La Peña de Morfi", junto al equipo, en homenaje al fallecido Gerardo Rozín.
-----------------------
